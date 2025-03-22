珍珠生圓夢 感謝在美華人助學捐資 接棒傳承計畫

來自貴州的珍珠生袁瑤。（記者楊青／攝影）

台灣前監察院長王建煊2004年創建「撿回珍珠計畫」，經過20年耕耘，在中國大陸開花結果。來自中國的兩位珍珠生，近日專程代表同齡9萬名珍珠生來美，表達對在美華人 多年助學捐資的感謝，同時分享撿回珍珠計畫徹底改變他們人生的經歷。

來自貴州的袁瑤，和來自青海的辛連良，因珍珠計畫得以完成高中學業，從中國最不發達地區，走向大學殿堂。袁瑤從小生活在貴州畢節烏蒙山區，父母務農，她是家中三個孩子中的老大。2011年上高中前一年，父親為家裡多掙錢，超負荷勞作造成腰部嚴重損傷。袁瑤回憶，父親受傷對全家的影響，直到她要上高中才有體會。

袁瑤以鄉鎮中學第一名的成績，考上縣城重點高中，但開心很快結束，因為要送女兒到縣城中學讀書，每月生活費和住宿費，意味著父母要砸鍋賣鐵。「幸好當時撿回珍珠計畫在我們縣城開設了一個珍珠班，面向家境困難成績優異的學生」，袁瑤說，受到這個項目幫助，她高中三年共拿到7500元人民幣（約1000美元）補助，除經濟上的幫助，還有很多捐贈人代表到學校來分享經驗和鼓勵，「讓我們不再停留在當下的學習壓力和短淺目標上，更嚮往外面的世界」。

袁瑤高中畢業成功考上上海華東政法大學，學習漢語言文學，她在學校組織和參與各種公益活動，和其他珍珠生一起，幫助農民工子女。大學畢業後，她成為「撿回珍珠計畫」傳承人，學以致用，用文字記錄新一代珍珠生的困境和人生變化。去年，她結婚了，先生也是一名珍珠生，兩人在大學期間做公益活動認識相愛。袁瑤表示，珍珠計畫徹底改變她的人生。未來，她希望幫助更多需要幫助的人，讓他們也有機會和自己一樣實現夢想。

來自青海的珍珠生辛連良。（記者楊青／攝影）

從小生活在青海鄉下的辛連良，很難想像有一天能夠到北京上學，成為北京交通大學財務專業的一名學生。

辛連良說，他是2007年入選撿回珍珠計畫。當年青海省只有一所學校開辦珍珠班，他所在的縣城獲得10個名額，他有幸成為當地鄉鎮唯一的珍珠生，「除了免住宿費，每個月還有250元人民幣（約80美元）的餐飲補助」，「現在回看這個計畫，完全改變我的命運，我初中的同學現在基本都留在原地，但我已經從青海走到了洛杉磯 」。

辛連良說，今年是為珍珠計畫基金會服務的第10年，其中有7年，他在中國最貧困地區、四川彜族自治地區推廣珍珠計畫，條件比老家青海更差，但他在當地推廣愛心小學、一個孩子一個蛋、女童班等助學項目，樂此不彼。