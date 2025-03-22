「撿回珍珠」扭轉清寒孩子命運 陸生來美致謝

「撿回珍珠計畫」中國20年開花結果，中國珍珠生專程來美表達感謝。（記者楊青／攝影）

由台灣前監察院院長王建煊創立的「撿回珍珠計畫」，在中國大陸實行20周年碩果纍纍；曾經被遺失在窮鄉僻壤的清寒孩子，得到包括海外廣大愛心華人 在內的持續幫助，成為閃閃發光珍珠。來自中國大陸的兩位珍珠學生，日前來到洛杉磯，代表超9萬名曾經及正在獲幫助的孩子，表達對美國善長仁翁的感謝。

中國珍珠計畫執行人暨浙江新華愛心教育基金會副秘書長王涵、珍珠計畫美國籌款負責人暨美國愛心第二春文教基金會理事劉不屈，18日當天向南加州「撿回珍珠計畫」的慈善捐助人報告愛心工作成果。

王涵表示，20年間，已先後有超過9萬孩子獲得珍珠計畫幫助，值得欣慰的是，得到資助的孩子不僅順利完成高中學業，而且90%考上大學， 60%考上一本，25%進入重點大學。

王涵指出，四川一名當年的珍珠生高中畢業後，考入復旦大學，畢業後獲得全額獎學金來美深造，取自波士頓大學博士學位，目前進入美國一家知名藥廠工作；另一名甘肅 珍珠生考入南開大學，本科畢業獲香港中文大學全額獎學金完成碩士和博士，目前在麻省理工大學做研究工作，他的專業是生化，但現在同時深入研究人工智能，希望用AI 幫助農村地區的老師和學生，該珍珠生認為，中國城鄉教學資源落差巨大，師資水平大不相同，直接導致學生差距拉大，他希望通過AI幫助老師改作業，並根據知識空缺給學生補課，幫助加快貧困地區教育改善。

劉不屈指出，王建煊當年先後設立五個基金會，全方位幫助弱勢人群，其中兩個在台灣，一個是幫助台灣山地弱勢孩子學習文化，另外一個名為「無籽西瓜基金會」，幫助身邊沒有孩子的孤寡老人；此外還有愛緬基金會，幫助東南亞華人後裔；美國愛心文教基金會，則負責「撿回珍珠計畫」扶貧籌款；中國大陸新華愛心教育基金會負責珍珠計畫在中國的實施，該基金會已連續10年被中國評為「最信得過的基金會」。

他表示，撿回珍珠計畫在中國實行20年，每位學生給與7500元人民幣（約1000美元）補助，幫助清寒地區學生完成高中學業。愛心計畫同時實行的，還有「一人一蛋」計畫和「女童班」等，從最初每年資助20個學生，到現在每年六、七千名學生受益，其中很多感人故事，飽含這些清寒學生對美國成千上萬幫助他們人的感謝。

王涵表示，撿回珍珠計畫徹底改變大批清寒孩子命運。她說，近年珍珠計畫每年的善款總額為6000萬至7000萬人民幣（約1000萬美元），其中大約六分之一即約900至1000萬元人民幣（約145萬美元）來自美籍愛心華人。撿回珍珠計畫2024年資助6700多清寒學生，2025目標是幫助7000到7200人，主要集中在雲南、貴州、甘肅、四川等經濟不發達地區。