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亞凱迪亞槍案 華人兇手傳混跡賭場 欠下一堆賭債

記者邵敏／洛杉磯報導
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通緝令發布後，多名華人稱曾見過魯澤浩(Zehao Lu，音譯)本人。（洛縣警局提供）
通緝令發布後，多名華人稱曾見過魯澤浩(Zehao Lu，音譯)本人。（洛縣警局提供）

洛杉磯警方日前發布通緝令，41歲中國公民魯澤浩(Zehao Lu，音譯)，涉嫌闖入亞凱迪亞民宅，槍殺男主人，並據信已逃往中國。兇嫌照片、身分信息公布後，當地很多華人表示，經常在賭場見到此人，並指出嫌犯好賭成性，欠下一堆賭債。

警方公布的通緝令中，嫌犯照片拍攝於2024年11月27日，清楚顯示其體貌特徵。魯澤浩身高5英尺10英寸，體重132磅，黑色頭髮、棕色眼睛。

通緝令發布後，洛杉磯很多華人在社交平台發信息，稱曾見過魯澤浩，並不約而同指出他是賭場常客。其中有華人表示，兇嫌經常去Commerce賭場，見過幾次；也有華人說，基本上每天都在賭場見到此人，南加全部賭場他都去過，並指出此人「好賭成性，欠下一堆債」；甚至還有華人表示，前幾天就見過嫌犯魯澤浩。

如果魯澤浩確實好賭成性、欠債無數，他此番入室殺人，是否與此有關？當局尚未證實這些猜測，但敦促任何知情者盡快聯繫洛縣警局凶案調查科，電話323-890-5500。如果希望匿名提供信息，可以通過撥打800-222-TIPS(8477)致電Crime Stoppers。

目前本案涉及另一個重要問題是，嫌犯魯澤浩已逃往中國，但中美兩國無引渡法，如何抓捕逃亡嫌犯。洛杉磯縣警局指出，已對嫌犯發出帶有引渡請求的不准保釋逮捕令（no bail warrant with an extradition order）。

律師劉龍珠解釋，中美之間沒有引渡法，表示中國沒有引渡嫌犯的法律義務；但按照以往慣例，兩國在打擊刑事犯罪方面一直高度合作。眾多案例表明，中國警方曾協助抓捕嫌犯，並將其送回美國，包括備受矚目的史德運（Deyun Shi）殺姪案。

史德運當年在殺人幾小時後，就登上飛往香港的單程航班，但在飛機降落後不久，就被香港當局拘留。幾個月後，他被引渡到洛杉磯，接受多項指控審判。劉龍珠還舉例說明多起謀殺案的兇手，都在逃往中國後被抓捕，後引渡回美國，「雖然兩國之間沒有引渡條約，但並不限制可以選擇引渡。」

對這起惡性案件的兇手，律師相信兩國警方會通力合作，將其早日抓捕歸案。「美國警方在中國沒有執法權，不能隨便抓人，一般來說，中國警方會全力負責抓捕行動，並在抓獲嫌犯後，將其送回美國，接受法律審判」。

延伸閱讀：

亞市豪宅槍殺案 凶嫌鎖定41歲魯澤浩 警：已逃往中國

這起震驚社區的持槍入室殺人案，發生在亞凱迪亞一個安靜的社區。（記者邵敏／攝影）
這起震驚社區的持槍入室殺人案，發生在亞凱迪亞一個安靜的社區。（記者邵敏／攝影）

華人 洛杉磯 香港

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