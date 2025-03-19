「只限成人」入住 加州旅館規定合法嗎？

安辛尼塔的Alila Marea Beach Resort。 （Alila Marea Beach Resort網站）

從2025年初開始，「只收成人」的旅館成為話題。先是Alila Marea Beach Resort宣布小孩不能過夜，稍後棕櫚泉 的幾家旅館也開始在網站上標註「只限成人」，3月12日在好萊塢開張的Whisky Hotel更是以此為賣點。

但是不收小孩的規定合法嗎？答案是既沒有說可以，也沒有禁止。許多法界人士受訪時的第一反應是，加州 民法第51節不是有「安儒法」（Unruh Act）嗎？但安儒法只限制對種族、宗教等十項的歧視 ，年齡並不在內，因此旅館只限大人沒有訴訟紀錄，只有房東不能禁止有小孩的家庭承租，加州政府的說法也模稜兩可，但也允許租車業不租25歲以下者的內規。

Alila Marea Beach Resort是凱悅集團（Hyatt）的子系列，引發議論的是位於聖地牙哥縣安辛尼塔（Encinitas）的那間，但中加大索爾（Big Sur）的那間也只開放給18歲以上入住，北加納巴谷（Napa Valley）則是理論上可以，但是每間房只限兩人。

棕櫚泉（Palm Springs）的Colony Palms、Fleur Noire、Ingleside Estate與La Maison Palm Springs的網站也標註只限成人。洛市新登場的豪華旅館Whisky Hotel也是，總經理Alan Esparza說，他們只服務成人，因為這是我們的願景，「不過偶爾會有例外」。

法律爭議前文已經提及，雖然民權部（Civil Rights Department）與州檢察長辦公室的回應都很不明確，類似「要視情況而定」或「無法提供法律意見」，但法界人士認為，在州府明確規定前，帶小孩住宿的人，最好都先看一下、問一下旅館的規定，以免敗興而歸。