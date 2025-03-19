我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

威廉王子禿頭配鬍子變怪大叔 嚇哭女兒

「只限成人」入住 加州旅館規定合法嗎？

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安辛尼塔的Alila Marea Beach Resort。 （Alila Marea Beach Resort網站）
安辛尼塔的Alila Marea Beach Resort。 （Alila Marea Beach Resort網站）

從2025年初開始，「只收成人」的旅館成為話題。先是Alila Marea Beach Resort宣布小孩不能過夜，稍後棕櫚泉的幾家旅館也開始在網站上標註「只限成人」，3月12日在好萊塢開張的Whisky Hotel更是以此為賣點。

但是不收小孩的規定合法嗎？答案是既沒有說可以，也沒有禁止。許多法界人士受訪時的第一反應是，加州民法第51節不是有「安儒法」（Unruh Act）嗎？但安儒法只限制對種族、宗教等十項的歧視，年齡並不在內，因此旅館只限大人沒有訴訟紀錄，只有房東不能禁止有小孩的家庭承租，加州政府的說法也模稜兩可，但也允許租車業不租25歲以下者的內規。

Alila Marea Beach Resort是凱悅集團（Hyatt）的子系列，引發議論的是位於聖地牙哥縣安辛尼塔（Encinitas）的那間，但中加大索爾（Big Sur）的那間也只開放給18歲以上入住，北加納巴谷（Napa Valley）則是理論上可以，但是每間房只限兩人。

棕櫚泉（Palm Springs）的Colony Palms、Fleur Noire、Ingleside Estate與La Maison Palm Springs的網站也標註只限成人。洛市新登場的豪華旅館Whisky Hotel也是，總經理Alan Esparza說，他們只服務成人，因為這是我們的願景，「不過偶爾會有例外」。

法律爭議前文已經提及，雖然民權部（Civil Rights Department）與州檢察長辦公室的回應都很不明確，類似「要視情況而定」或「無法提供法律意見」，但法界人士認為，在州府明確規定前，帶小孩住宿的人，最好都先看一下、問一下旅館的規定，以免敗興而歸。

雖然網路上的確有「厭童族」，例如Reddit用戶「WowOwlO」就說，小孩就是很吵、很亂，根本不該出現在五星級飯店裡，最好是把他們隔離起來。但加州旅館暨住宿協會（California Hotel & Lodging Association）2023年就已經就安儒法發過通知，提醒業者不要歧視未成年人，限制兒童入住視對法令的嚴重誤解。不過協會附註了一條，在合理情況下，業者可以拒絕特定小孩與他們的父母入住。

好萊塢的Whisky Hotel以木質內裝為特色。（Whisky Hotel網站...
好萊塢的Whisky Hotel以木質內裝為特色。（Whisky Hotel網站）

加州 歧視 棕櫚泉

上一則

法國鬥牛犬受寵 搶狗事件頻傳

下一則

黃仁勳GTC開講 宣告代理式人工智慧來臨

延伸閱讀

具禽流感風險生雞肉貓糧 FDA令召回

具禽流感風險生雞肉貓糧 FDA令召回
米其林「新發現」名單出爐 加州15家入選

米其林「新發現」名單出爐 加州15家入選
史上金額最高 12億兆彩頭獎得主公布

史上金額最高 12億兆彩頭獎得主公布
亞城居民中位信用分數625 表現差強人意

亞城居民中位信用分數625 表現差強人意
金山屋主平均居住17年 全美大都會中排第4

金山屋主平均居住17年 全美大都會中排第4
川普推翻拜登政令 加州2座園林不再受保護

川普推翻拜登政令 加州2座園林不再受保護

熱門新聞

Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查
大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？

大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？