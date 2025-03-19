星宇航空安大略開航 台北單程最便宜663元

為突出競爭優勢，星宇航空採用空中巴士新世代A350-900機型執飛安大略到台北航線。（星宇網站圖片）

星宇航空 即將在6月2日推出安大略飛台北新航線，星宇航空日前接受本報專訪表示，為歡慶安大略開航，星宇航空將推出限時優惠票，旅客可透過官方網站及各大旅行業者購票。此外星宇航空將推出座艙升等及哩程累積優惠。在星宇官網預訂6月2日出發的洛杉磯至台北單程航班，最便宜的經濟艙票目前是663.50元，往返價格在1300元左右，相當有吸引力。

談及開通安大略航班的考量，星宇航空表示，安大略雖臨近洛杉磯國際機場 ，但具有通關快速、周遭交通不擁塞且鄰近多個亞裔聚落等優勢，配合星宇航空密集的東南亞 航網，有望吸引更多經常往返大洛杉磯地區及亞洲的旅客。星宇航空目前每周十班由洛杉磯國際機場飛往亞洲，轉機航班銜接順暢，旅客可自由搭配從安大略機場出發，選擇不同點進出行程，讓旅程安排更加彈性多元，星宇航空亦將持續布局北美航網，深耕轉機市場。

為突出競爭優勢，星宇航空採用空中巴士新世代A350-900機型，各艙等硬體設備新穎，從座椅設計到機上娛樂系統，均採用業界最高標準，給旅客最安全舒適的飛航服務。除硬體設備，也打造精緻機上餐點，結合亞洲元素，與數家在地知名餐飲品牌聯名合作，例如台灣首位米其林三星主廚Chef Kai、胡同燒肉、蜷尾家冰淇淋、Bar Home調酒等，在高空也能擁有極致味蕾饗宴。

星宇航空目前飛北美共三航點，洛杉磯、舊金山以及西雅圖，加上6月2日開航的安大略，搭配成熟的東南亞航網以及阿拉斯加航空聯營航班，讓旅客能更便利往返東南亞及北美。星宇航空安大略開航後，將成為當地唯一一間提供跨太平洋頭等艙服務的航空公司，頭等艙旅客自訂票起就有專屬客服服務，享受頭等艙尊榮禮遇。

同時阿拉斯加航空為星宇航空緊密合作夥伴，目前已開放雙方哩程計畫兌換，星宇航空正積極評估雙方在安大略的亞洲至北美內陸轉機服務，期望為旅客提供更多元且便利的選擇。

對很多旅客關心安大略機場貴賓室不夠用問題，星宇航空表示，針對貴賓室使用，星宇航空已與當地營運方進行協調，確保貴賓室能滿足旅客需求，並將持續評估未來的設施優化措施。