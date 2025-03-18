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在美36年尋庇護 哥倫比亞夫婦恐被遣返

橙縣訊
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生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）
生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

在美國生活36年的橙縣夫婦Gladys和Nelson Gonzalez，在近期美國海關與移民執法局(ICE)的大規模驅逐行動中遭到逮捕，很可能在本月底被遣返回故鄉哥倫比亞。

據FOX電視台報導，Gonzalez夫婦於1989年從哥倫比亞來到美國，當時因家鄉局勢動盪，他們選擇尋求庇護。這對夫婦的女兒Stephanie Gonzalez在接受採訪時解釋，「當時哥倫比亞的暴力和毒品問題非常嚴重，他們來美國是為了逃離危險，尋找更安全的生活。」儘管面對重重挑戰，Gonzalez夫婦始終努力爭取合法身分。他們的三個女兒表示，父母曾聘請律師協助辦理身分，但這些律師後來被吊銷執照，使案件陷入困境。即便如此，他們依然每年申請並獲得身分延期，始終遵守規定，從未試圖逃避法律程序。

父親Nelson是一名採血師，母親Gladys則是家庭主婦，兩人均無犯罪記錄。Stephanie指出，「他們從未錯過任何一次移民局的約見，總是按時報到，也從未躲藏。他們是遵紀守法的好人。」 然而，在2月21日的例行報到中，這個家庭的命運發生劇變。Gladys當天獲得身分延期許可，但幾個小時後，另一名官員卻突然將她和Nelson一同拘捕。Stephanie回憶，「這名官員態度冷酷，他們先逮捕了我父親，然後叫我母親進去，也將她拘留。」

Gonzalez夫婦被告知，他們將被納入近期的大規模驅逐行動，至今已被拘留近三周，預計將於本月底被遣返回哥倫比亞，且無法對此決定提出上訴。 「我們被告知這些驅逐行動的目標是真正的罪犯，但成千上萬無辜的移民，包括我的父母，卻被當作罪犯一樣逮捕和對待。」Stephanie強調父母是好人，不應該遭受如此對待。

Gonzalez夫婦的另一名女兒Gabriela Gonzalez則對父母在拘留中心的待遇深感擔憂。她表示，「他們稱那裡是拘留中心，但實際上就是監獄。環境惡劣，他們被分開關押，形同囚犯，孤立無援。」

Stephanie最後強調，父母的遭遇不該發生在任何人身上，「我們不應該這樣對待無辜的人，而應該幫助他們，因為這些人中的許多都真正需要援助。」 目前，Gonzalez家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金，希望能尋求法律援助，避免父母被驅逐出境。

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