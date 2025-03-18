華人擔任殺豬盤集團「車手」 被控共謀罪

一些華人擔任「車手」，幫助騙子去受害者家裡領取現金，結果被判共謀罪。（示意圖，取材自Pexels）

說英文的殺豬盤 開始在南加蔓延，目標受害人從華人 擴展為白人。其中一些華人擔任取貨員（俗稱車手），幫助騙子去受害者家裡領取現金。律師鄧洪表示，他有一名陳姓客人日前取錢時被抓，且被控為共謀罪。

鄧洪表示，現在殺豬盤據點日益國際化，不僅在柬埔寨，還在杜拜等地成立新據點。從事人員不僅有華人，還有印度人和中東犯罪集團，他們聘請講英文的印度人或者菲律賓人在網上利用談情說愛、電腦被駭、假冒政府官員等理由騙取受害人錢財，這類受害人多數是白人長者，而負責接送錢財的多數為華人。

他說，這類殺豬盤案件已升級到聯邦案件，以往拿錢的人即使被抓，也不會被判重罪。但現在聯邦法庭認為即使只是負責拿錢，也屬於共謀罪。最近有一個來自中國福州的陳姓南加男子，覺得做餐廳太辛苦，經同鄉朋友介紹從事取貨工作。雇主提供車子，他只負責去雇主提供的地址取錢，根據取錢的數額每單大概能掙400至500美元，有時一天能跑四、五單。車子是雇主用別人的名字租借，陳姓男子取貨時都會戴上口罩，以為這樣就萬事大吉，不會有風險。

每次取錢時，雇主都會給其一個密碼，在見到受害人時，說出密碼就能取走騙子假冒FBI讓受害人交出的現金，通常每次取錢的金額從2萬到10萬美元不等，有時受害人去銀行取現金時，會被銀行詢問做何用途，但騙子都會警告受害人不要報警。

陳姓男子就這樣從事了一段時間取貨工作，近日他去棕櫚泉（Palm Spring）一個白人長者家去取5萬元現金時被捕，因為該長者已被騙20萬美元，這是最後一筆，事先已報警。目前陳姓男子面臨聯邦共謀罪，且對於這類案件，法官還會詢問其聘請律師的費用來源和保釋金來源，以此追查其上線是誰。

鄧洪表示，最致命的是，以前案件定罪才會送移民 局，現在是只要被逮捕就送交移民局走驅逐程序，他因此提醒華人新移民避免因為觸法而被遣送回中國。