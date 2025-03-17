我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為攻台做準備？解放軍新型登陸駁船曝光

金秀賢爆劈腿？交往金賽綸也愛Wonder Girls的她

信件包裹頻被偷 白天也公然作案 華人無奈

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大白天主人在家時，竊賊也敢下手撬郵箱。（圖／受訪者提供）
大白天主人在家時，竊賊也敢下手撬郵箱。（圖／受訪者提供）

洛杉磯地區郵箱、包裹被盜案頻發，一戶華人家庭半年內三次失竊。案件有發生在晚上，也有大白天主人在家時，幾乎「防不勝防」。當地不少華人都有類似遭遇，對此非常無奈，稱這或許就是「移民美國的代價」。

（視頻來源：受訪者提供／記者邵敏後製）

洛縣華人區亞凱迪亞市（Arcadia）居民Emily，2月下旬的一個早上，發現家門口的郵箱被撬。她查詢監控錄像，顯示兩天前的淩晨時分，有可疑男子出現在郵箱旁，此人身穿淺色連帽衛衣，動作熟練撬開郵箱拿走信件，整個過程僅十幾秒。

Emily觀察監控發現，竊賊疑似用尺子或小刀等工具撬開郵箱，此外還有同夥開車接應。畫面中，街對面停著一輛搬家公司的貨車，嫌疑人得手後離開，這輛貨車也跟著消失。被盜信件包括DMV剛寄來的新駕照，這讓Emily非常懊惱，「重新辦理駕照耗時又花錢，再加上身分信息失竊，不知道接下來還會發生什麼。」

郵箱被撬，Emily對此也有些自責。她認為，連續兩、三天沒有查看郵箱，或許給了竊賊更多機會，「我吸取教訓，接下來每天都要按時取信。」除Emily家的郵箱失竊外，同一時間，鄰居家也遭遇類似事件，兩家人於是一起報警，但都無奈表示，可能沒什麼用，「警察詢問，如果抓到嫌犯，願不願意起訴，我們說願意。」

類似事件不是第一次發生，這戶華人家庭半年已三次被盜信件、包裹，但此前他們都沒有報警。Emily回憶，去年8月的一個大白天，她人在家中，郵箱就在眼皮底下被撬。

案發時，Emily正在在廚房洗碗，她透過窗戶看到門口停下一輛紅車，開始以為是鄰居的車，十幾分鐘後，Emily出門發現郵箱開著，裡面已無郵件。查看監控發現，竊賊正是開這部紅色的車，公然停在她家門口，大搖大擺開信箱盜竊，得手後又慢慢離開，全然不顧主人正在家中。

去年11月，Emily網上訂購的一雙鞋也被盜竊，「我在家附近發現遺棄的外包裝，裡面的鞋子已被人拿走。」從Emily提供的監控畫面可以看到， 案發在傍晚時分，三名年齡看上去十幾歲的孩子從家門口經過，其中一人騎滑板車，「前面兩人指了指我家門口的包裹，最後一人就走過去順手拿走。」根據Emily的敘述，鄰居家也經常發生包裹被偷案。

對郵箱被撬、包裹失竊，當地不少華人都表示有類似遭遇，「這或許就是移民美國的代價，最近幾年治安惡化，盜竊案件非常普遍，但這種情況在中國卻很少見。」最近一次案發後，Emily決定更換家中郵箱，她特意去Home Depot選購，「店員推薦一款據說最難被撬開的郵箱。」此外，她還註冊郵局的郵件投遞提醒功能，確保每次收到重要信件時，可以及時接受消息，「鄰居間也互相關照，看到誰家包裹到了，就幫忙先收起來，減少被偷的概率。」

竊賊破壞郵差專用的主郵箱，盜竊整區的信件。（圖／受訪者提供）
竊賊破壞郵差專用的主郵箱，盜竊整區的信件。（圖／受訪者提供）

華人 移民 亞凱迪亞

上一則

加州華女失蹤近一年恐被謀殺 洋丈夫渉家庭暴力 首度發聲

延伸閱讀

移民代價？華人郵箱、包裹連失竊 白天在家也遭下手

移民代價？華人郵箱、包裹連失竊 白天在家也遭下手
華男豪宅內被槍殺 熟人作案

華男豪宅內被槍殺 熟人作案
核桃市闖空門 一周兩家華人受害

核桃市闖空門 一周兩家華人受害
長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷
南加豪宅華男被槍殺 熟人作案 華人兇嫌在逃

南加豪宅華男被槍殺 熟人作案 華人兇嫌在逃
華人區整條街「郵箱被撬」郵差稱前所未見 恐此原因引發

華人區整條街「郵箱被撬」郵差稱前所未見 恐此原因引發

熱門新聞

Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
許多獨立經營的工作室在門口掛上門牌號，以區分不同工作室，方便顧客辨識與尋找。（記者張庭瑜／攝影）

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

2025-03-10 14:06
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49

超人氣

更多 >
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲
首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄