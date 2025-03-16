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今夏遊歐須辦理ETIAS簽證 威尼斯一日遊要付入場費

記者張宏／綜合報導
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今年去威尼斯一日遊要注意準備好支付入場費。（記者張宏／攝影）
今年去威尼斯一日遊要注意準備好支付入場費。（記者張宏／攝影）

2024年歐洲創下旅遊新紀錄，國際遊客數量超過疫情前的水平。據聯合國世界旅遊組織數據，去年有7億4200萬遊客前往歐洲旅遊，比2023年成長5%。預計今年歐洲將繼續成為遊客主要目的地。聯合航空和美國航空等美國業者也在拓展飛往米蘭、羅馬、巴勒莫、馬德里和尼斯等熱門目的地的航線。如果民眾計畫今年訪問歐洲，需要為重大旅行變化提前做好準備。

富比世報導，首先就是去歐洲需要辦理ETIAS簽證，經過多年拖延，歐洲電子旅行資訊和授權系統（ETIAS）終於在2025年夏季推出。如果沒有該證明，航空公司將拒絕讓旅客登機，申請費用為7美元，有效期3年。同時英國擁有自己的旅行授權系統ETA（電子旅行授權），並已生效，其辦理費用為10英鎊（約12.90美元）。如果只是在英國轉機，則無需辦理。

今年計畫去羅馬的遊客需注意，2025年羅馬禧年（Jubilee）將是歐洲最重要的活動之一，預計將吸引3900萬朝聖者前往。這次歷史性盛會由天主教會組織舉辦，將吸引來自世界各地遊客，使今年當地旅遊業變得異常繁忙。隨著遊客數量的激增，羅馬熱門景點如梵蒂岡博物館、羅馬競技場和聖彼得大教堂將會非常熱門，尤其是在夏季高峰期。羅馬酒店已客滿，最後一刻出行旅客可能需要爭搶空房，建議提早規畫。好消息是羅馬許多標誌性景點，包括特萊維噴泉、納沃納廣場和聖天使橋都在慶典前進行了大規模修繕。羅馬還推出最新的Piazza Pio步行廣場。

去威尼斯一日遊要注意支付入場費。經過多年爭論，市政府恢復威尼斯門票費，該費用將於4月18日至7月27日期間特定高峰日上午8時30分至下午4時之間生效。多數一日遊的外國遊客必須支付5歐元（5.40美元）才能進入威尼斯。該費用可在線上快速支付，因此請在到達之前辦理完畢，過夜飯店遊客無需繳納此費。

去巴黎的遊客則要注意地鐵票價上漲，自今年1月開始，巴黎地鐵、公車和RER列車票價均有所上漲，包括前往戴高樂機場（CDG）的路線。對於常使用公共交通工具的乘客來說，Navigo Jour Pass（日票）是一種方便且經濟實惠的選擇。

歐洲鐵路旅行今年大普及，新開通的火車線路將使旅客更輕鬆旅遊。歐洲之星（Eurostar）宣布開通倫敦至阿姆斯特丹新路線，時間不到4小時。巴黎和柏林之間也開通新路線。奧地利OBB網路運行的舊式夜間列車通常需要13個小時，現在只需8小時。

美國的航空公司今年也陸續拓展歐洲航線。在旅遊旺季，美國航空將擴大從費城（PHL）飛往羅馬（FCO）航班至每天兩班，還增加飛往米蘭（MXP）、尼斯（NCE）和愛丁堡（EDI）的新航班。美國聯合航空將於5月開通從紐瓦克 （EWR）飛往西西里島巴勒莫（PMO）和西班牙畢爾巴鄂（BIO）的全新航線。同時開通從華盛頓特區（IAD）直飛尼斯（NCE）的航班。

地鐵 聯合航空 梵蒂岡

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