又見殺豬盤 日裔長者為老伴籌醫藥費 退休金被騙光

被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

美國司法部 近日公開一系列被殺豬盤坑騙的受害者故事。其中，一位加州爾灣（Irvine）日裔七旬長者，為給臨終老伴籌集醫藥費誤入殺豬盤，不但被騙光10萬美元退休金 ，還向銀行借貸數萬元。

美國司法部近日起訴三名華人，他們在洛杉磯開設銀行帳戶和公司，為殺豬盤騙局得來贓款洗錢。這三人分別是24歲的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」；23歲賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」；55歲的聖蓋博市民史俊（Jun Shi，音譯）。三人在洛杉磯設立的Magic Location Trading LLC以及Stone Water Trading LLC，均為案件中受害人稅款接收方。

司法部公布的自述書（affidavit）中，詳細記錄多名受害人被騙經過。其中調查人員在2024年7月1日採訪一名75歲的爾灣居民M.I.。他表示，在2022年10月左右，一名女子通過臉書「Messenger」軟體發信息聯繫他。M.I.不記得這名女子的名字，但記得她臉書上有一些共同好友。這名女子告訴他，認識一位香港 大學教授，是金融投資屆專家。這名女子給M.I.發「香港大學教授」的鏈接，M.I.和這名教授通過LINE聯繫上。

2023年2月左右，M.I.開始與這名所謂的香港教授通過LINE聊天。他說，那人的名字顯示的是中文，可以縮寫成C.G.X.。因M.I.的母語為日語，兩人便用日語交流，M.I.懷疑C.G.X.有時會用翻譯軟件來交流。交流過程中，M.I.將妻子在家中接受安寧照護（hospice care）的情況告訴C.G.X，並指出相關醫療服務的開銷不小。後者表示，有辦法幫他賺大錢給妻子更好看護，並改善其經濟狀況。C.G.X.給M.I.發了一個網頁鏈接，讓其下載「MT5」軟體，M.I.照做。在C.G.X.一步步指導下，M.I.在該軟體設置帳戶，並從退休金帳戶中取出超過10萬美元，轉入該軟件中。C.G.X.還教導他如何進行投資。