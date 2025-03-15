我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

又見殺豬盤 日裔長者為老伴籌醫藥費 退休金被騙光

記者王若然／洛杉磯市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

美國司法部近日公開一系列被殺豬盤坑騙的受害者故事。其中，一位加州爾灣（Irvine）日裔七旬長者，為給臨終老伴籌集醫藥費誤入殺豬盤，不但被騙光10萬美元退休金，還向銀行借貸數萬元。

美國司法部近日起訴三名華人，他們在洛杉磯開設銀行帳戶和公司，為殺豬盤騙局得來贓款洗錢。這三人分別是24歲的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」；23歲賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」；55歲的聖蓋博市民史俊（Jun Shi，音譯）。三人在洛杉磯設立的Magic Location Trading LLC以及Stone Water Trading LLC，均為案件中受害人稅款接收方。

司法部公布的自述書（affidavit）中，詳細記錄多名受害人被騙經過。其中調查人員在2024年7月1日採訪一名75歲的爾灣居民M.I.。他表示，在2022年10月左右，一名女子通過臉書「Messenger」軟體發信息聯繫他。M.I.不記得這名女子的名字，但記得她臉書上有一些共同好友。這名女子告訴他，認識一位香港大學教授，是金融投資屆專家。這名女子給M.I.發「香港大學教授」的鏈接，M.I.和這名教授通過LINE聯繫上。

2023年2月左右，M.I.開始與這名所謂的香港教授通過LINE聊天。他說，那人的名字顯示的是中文，可以縮寫成C.G.X.。因M.I.的母語為日語，兩人便用日語交流，M.I.懷疑C.G.X.有時會用翻譯軟件來交流。交流過程中，M.I.將妻子在家中接受安寧照護（hospice care）的情況告訴C.G.X，並指出相關醫療服務的開銷不小。後者表示，有辦法幫他賺大錢給妻子更好看護，並改善其經濟狀況。C.G.X.給M.I.發了一個網頁鏈接，讓其下載「MT5」軟體，M.I.照做。在C.G.X.一步步指導下，M.I.在該軟體設置帳戶，並從退休金帳戶中取出超過10萬美元，轉入該軟件中。C.G.X.還教導他如何進行投資。

不久後，M.I.看到帳戶裡的錢增長至110萬美元。2023年3月，他要求取出帳戶裡的錢。C.G.X.表示，他的帳戶凍結了，需要支付5萬5000美元才能把錢取出。M.I.為此從信用卡提前支取現金，以及通過向銀行借貸籌集這筆錢。C.G.X.原本要求M.I.向香港的帳戶匯款，但因國際匯款限制，C.G.X.提供洛杉磯本地的銀行帳戶，即上文中提及的被告開設的帳戶。而且在轉帳時，M.I.填寫的轉帳理由是「為商業夥伴購買商品」，而非「為帳戶解凍」。M.I.說，C.G.X.教他這麼寫，可以避免銀行起疑。而之所以一切照做，是他手頭幾乎已沒有錢財，急於從MT5的投資帳戶中取出錢，繼續支付妻子的醫療費用。結果可想而知，M.I.再也未能取出一分錢。

爾灣居民M.I.和C.G.X.在Line上的聊天紀錄，原文為日語。（取材自司法部...
爾灣居民M.I.和C.G.X.在Line上的聊天紀錄，原文為日語。（取材自司法部）

香港 退休金 司法部

上一則

路州選區重劃案高院聽審 關乎少數族裔投票權

下一則

孫中山文物館 布朗宮酒店321室落成 華人律師是推手

延伸閱讀

走私美國珍稀海龜 洛杉磯香港男獲刑30月

走私美國珍稀海龜 洛杉磯香港男獲刑30月
洛杉磯野火受災戶可申請房產稅減免或延後繳稅

洛杉磯野火受災戶可申請房產稅減免或延後繳稅
冒充洛杉磯野火災民詐領5萬救災款 3人最高恐判刑30年

冒充洛杉磯野火災民詐領5萬救災款 3人最高恐判刑30年
龍捲風凌晨擊洛杉磯 樹倒砸屋堵路 水管爆裂淹沒街道

龍捲風凌晨擊洛杉磯 樹倒砸屋堵路 水管爆裂淹沒街道
助小企業重振旗鼓 洛杉磯縣政府提供免費法律諮詢

助小企業重振旗鼓 洛杉磯縣政府提供免費法律諮詢
調查：東灣佛利蒙 蟬聯全美最幸福城市 聖荷西第2 橙縣爾灣第3

調查：東灣佛利蒙 蟬聯全美最幸福城市 聖荷西第2 橙縣爾灣第3

熱門新聞

華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
許多獨立經營的工作室在門口掛上門牌號，以區分不同工作室，方便顧客辨識與尋找。（記者張庭瑜／攝影）

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

2025-03-10 14:06
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯