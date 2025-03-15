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防早期阿茲海默症惡化 南加大闢新徑

編譯胡立宗／綜合報導
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南加大團隊發現防治阿茲海默症的新方法。（美聯社）
南加大團隊發現防治阿茲海默症的新方法。（美聯社）

不可逆的阿茲海默症已經成為長者無法自理生活的因素之一，但南加大醫學團隊的最新發現，或許能在早期就阻止阿茲海默症的惡化，為該症的防治開啟新路徑。

刊登在科學期刊「分子神經退化」（Molecular Neurodegeneration）的論文指出，阿茲海默症常見的病徵之一是腦內高密度膽固醇不足，但過往的療法只重視增加高密度蛋白質，但效果不彰。

南加大團隊的發現則是，腦內高密度膽固醇不足的原因是，生成它們的ABCA1蛋白質（ATP-binding cassette transporter A1）被負責胞內清理的溶酶體（lysosome）困住了，因此導致活動能力降低，只要協助ABCA1脫困，就能恢復高密度膽固醇的正常生成，防止阿茲海默症繼續惡化。

以南加大凱克醫學院（USC Keck School of Medicine）為主的團隊發現，過去的療法重視增加ABCA1蛋白質的數量，以為這樣就能恢復高密度膽固醇的正常濃度，但新增的ABCA1蛋白質一樣會被困住，導致ABCA1蛋白質雖多，但活力一樣低落。

由助理研究員Shaowei Wang帶領的團隊，獲得國家衛生研究院（National Institutes of Health）的資助，對動物、人體與死者的腦部多方研究後發現，內部的氧化膽固醇（oxysterol）都明顯增高，降低氧化膽固醇就能使ABCA1蛋白的活動恢復正常。

在南加大藥學研究所（Alfred E. Mann School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences）的協助下，團隊最終發現氧化膽固醇的增加來自溶酶體的干擾，導致ABCA1蛋白無法正常生成高密度膽固醇，引發細胞發炎與老化，導致阿茲海默症惡化。

南加大的通訊作者Hussein Yassine表示，利用環糊精（cyclodextrin）促使溶酶體釋放ABCA1蛋白，藉此使腦內高密度膽固醇回到正常水準，是阿茲海默症療法的可行目標，恢復ABCA1蛋白的活性，就能避免病症惡化。

除了新的療法，研究也發現，除了已罹患阿茲海默症的人外，帶有APOE4基因的人也是發病的高風險群，針對這些人提高ABCA1的活性，就能降低發病風險。

同時，胞質磷脂酶A2（cytosolic phospholipase A2）也是導致阿茲海默症發病的原因之一，利用同樣療法也能防治阿茲海默症。

南加大 阿茲海默症

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