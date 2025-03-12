10億元退稅 百萬人未請領 4月15日將到期

2021年度未領的退稅額達10億美元。（美聯社）

2025年的4月15日前，納稅人得提交2024年度所得稅的紀錄，但同時也別忘了同日也是申請2021年度退稅 的截止日。國稅局 （IRS）指出，2021年度的所得稅，退稅額達10億美元，迄今還有110萬人沒有請領，過了期限可就通通繳給國庫了。

退稅額的中位數是781美元，不含適用的抵免額度。加州 未領的總額為9億2229萬美元，人數11萬6000人、中位數600美元。

不過，要拿回退稅的前提是，您要先報2021年度的稅，報了之後才能領退稅。沒有發退稅的主因是，當事人沒有申報2021年度的Form 1040 聯邦所得稅表單。

另外，就算您在4月15日前交了2021年的Form 1040，如果2022、2023年度的稅還沒報，退款也是有可能暫緩發放的，所以最好的辦法是，期限前把2021至2024年度的稅單都整理清楚。另外，國稅局也建議，一併附上Forms W-2、1099或 5498。

同時，如果申請人欠有聯邦、州稅，未繳的育兒金，或學貸等聯邦債務，退稅款也將先用於償還。

國稅局提醒，未申報2021年度的稅，也會失去當年度的「勞動所得稅收抵免」（Earned Income Tax Credit）：

・三個以上的適格兒童可抵5萬1464美元，配偶合併申報5萬7414美元；

・兩個適格兒童可抵4萬7915美元，配偶合併申報5萬3865美元；

・一個適格兒童可抵4萬2158美元，配偶合併申報4萬8018美元；

・沒有小孩的仍可抵2萬1430美元，配偶合併申報2萬7380美元；

換算成稅額，2021年度等於6728美元。

透過國稅局的「個人的線上帳戶」繁中專頁（irs.gov/zh-hant/payments/online-account-for-individuals）可以查詢繳稅紀錄並取得數位謄本，「獲取您的稅務記錄和謄本」繁中頁面（irs.gov/zh-hant/individuals/get-transcript）則可取得郵寄的紙本。其他資訊也可查詢英文或西語的國稅局網頁。