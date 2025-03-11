華女律師陳丹紅涉簽證欺詐 引渡回美受審 面臨13罪名

華人女律師涉嫌投資移民（EB-5）欺詐，逃亡國外多年。（示意圖，取自Unsplash）

加州 一名華人女律師涉嫌投資移民 （EB-5）欺詐，逃亡國外多年，最近已被引渡回美，接受法律審判。

根據司法部日前發布的公告，華女律師陳丹紅（Danhong“Jean” Chen，音譯），又名Maria Sofia Taylor，面臨簽證 欺詐指控。她已從位於中亞的吉爾吉斯共和國（The Kyrgyz Republic）引渡回美國，並於7日下午在北加州聖荷西（San Jose） 聯邦地區法院接受審判。這是吉爾吉斯首次向美國引渡聯邦刑事指控的嫌疑犯。

共犯前夫服刑獲釋

現年60歲的陳丹紅曾居住在加州富人區阿賽頓（Atherton），她與商業夥伴、前夫葉建雲（Jianyun "Tony" Ye，音譯），於2019年3月一起被聯邦大陪審團起訴。 2021年，葉建雲承認簽證詐欺和妨礙司法公正，被判處12個月聯邦監禁，目前已服刑完畢並已獲釋。

聯邦證券交易委員會（SEC）2018年10月對陳丹紅等人提起民事訴訟，指控她不當招募投資，並犯下其他違法行為。法庭文件顯示，SEC提起訴訟後不久，陳丹紅就離開美國逍遙法外，直到在吉爾吉斯被捕。

根據起訴書，陳丹紅曾經營Jean D. Chen律師事務所，該所自稱專門從事移民業務。陳丹紅向美國公民暨移民局（USCIS）提交欺詐文件，其中包含虛假簽名、並虛假描述申請人符合EB-5投資移民項目資格。

代客投資5200萬美元

在EB-5項目中，外國公民透過投資符合條件的美國企業，可獲永久居留權，通常稱為「綠卡」身分。符合要求的外國投資者最初可獲得兩年有條件居留權，後可申請永久居留權。如果投資項目位於就業率較低地區，申請人的投資額須達到50萬美元；如果投資地點不在指定的低就業率地區，投資額則至少需達到100萬美元。此外，根據EB-5項目，為企業尋求商業投資的個人可以建立「區域中心」（regional centers），在指定區域內向EB-5申請人推宣傳資機會。

據悉，由陳丹紅經營的Jean D. Chen律師事務所，代表客戶共投資總額約為5200萬美元。

起訴書還指控陳丹紅通過偽造文件，掩蓋「區域中心」的真實所有權和性質，欺騙性地為客戶獲得移民福利。陳丹紅2014年購買Golden State Regional Center及其他實體，並在購買後不久就將所有權轉移給不知情的第三人名下。陳丹紅向USCIS提交文件，請求政府繼續認定Golden State Regional Center是一個有資格促進EB-5投資的區域中心。

陳丹紅還涉嫌妨礙證券暨交易委員會（Securities and Exchange Commission）和聯調局（FBI）的調查，被指控妨礙司法公正，包括要求他人向SEC調查員提供虛假答案、以及指示他人刪除與SEC和FBI對簽證欺詐調查相關的電子郵件。

陳丹紅目前被控犯有10項簽證欺詐罪、2項妨礙司法公正罪、1項重大身分盜竊罪。一旦罪名成立，這位華女律師將面臨，每項簽證欺詐罪最高刑罰10年監禁、25萬美元罰款；其中1項妨礙司法公正罪，5年監禁和最高25萬美元罰款；另1項妨礙司法公正罪，最高20年監禁和25萬罰款；重大身分盜竊罪至少2年監禁，並與其他重罪判決連續執行，最高罰款25萬美元等。