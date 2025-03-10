美容沙龍業者 走向小型工作室、居家經營

獨立經營的工作室會在門口張貼廣告，以吸引目標客群並提升知名度。（記者張庭瑜／攝影）

受持續的物價上漲影響，南加州 部分美容業者調整經營模式，選擇在家或租賃小型工作室營運，以避免高額店面抽成及費用。因應該需求上漲，市場上也出現專門出租小隔間給美容從業者的集中式商業廣場。這些場所部分採取預約制，也有許多接受隨時到訪（walk-in）的客人。

何小姐是從正規沙龍，轉向個人工作室經營的業者之一。她選擇獨立創業的主要原因，是工作室距離住家較近，使她在時間安排上更有彈性。她提到，髮型師行業有其特殊競爭環境，由於正規門店採輪流制，每位髮型師需依序服務客人，這種制度有時會引發心理不平衡情緒。此外，店內人際關係，也是影響她決定獨立的因素之一。她觀察，在門店工作的髮型師，往往希望多接待客人以增加收入，這可能導致內部競爭，即便不會明目張膽搶客，但仍難免讓人產生微妙心理壓力。因此，她認為獨立經營，能夠避免這類衝突，減少人際糾紛。

對何小姐而言，個人工作室帶來更多自由，她可以自行安排工作時間，不受門店營運制度約束。然而，獨立經營也意味更多責任，例如房租、水電、材料費用及時間管理等，全由自己負責。儘管如此，她仍認為，這些額外負擔是值得的。與門店相比，雖然個人經營需要更勞累一些，但至少可以避免與同行產生摩擦，並且能夠為客人提供更舒適、更具隱私的服務環境。

另一位美容從業者林小姐，則選擇在家經營美甲業務。儘管她已申請執照，但面對收入下降的現實，不得不在各大平台上積極發布廣告，利用正式工作之餘的時間接單，補貼家用。透過顧客間的口耳相傳，她逐步建立起穩定客源。相較在店內工作，在家營業讓她擁有更大時間彈性，但同時也帶來新挑戰。例如，許多客人認為，家庭沙龍的性質與正規店不同，因此不願支付小費 ，儘管她的收費已比正規店便宜一半以上。這讓她感到困擾，卻又不便直接向客人提出要求。

隨著業務逐漸穩定，林小姐坦言，未來可能會考慮完全放棄正式工作，專心經營家庭沙龍。這一轉變反映，部分美容從業者，在新的經濟環境下尋找更靈活、且能自主掌控的營生方式。