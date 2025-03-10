無照美髪價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣 安全存隱憂

許多獨立經營的工作室在門口掛上門牌號，以區分不同工作室，方便顧客辨識與尋找。（記者張庭瑜／攝影）

近年來，南加州 許多美髮、美甲業者，轉向網路尋找客源，甚至將住家改裝成沙龍，提供相比實體店更便宜的服務。不過，這其中許多經營者沒有合法營業執照，讓正規業者無奈。有正規業者指出，無證沙龍雖然價格低廉，但安全與衛生標準無法保障，消費者若遇問題，往往求償無門。

部分沙龍業者之所以無證經營，受多重因素影響，包括移民身分限制無法考取執照、更多消費者傾向選擇低價服務等。甚至部分正規沙龍，也為降低成本，聘用無證髮型師。

秦小姐移居洛杉磯後，為兼顧家庭與工作，選擇學習理髮，並在考取理髮執照後，在華人 區求職。然而，由於通勤不便，她最終選擇在家開店，並兼顧房地產與其他相關工作。疫情期間，她曾在華人理髮店短暫工作，後來轉為在家接單，主要透過口耳相傳累積客源，逐步從免費服務轉為收費。她表示，理髮的額外收入，對分擔家庭經濟壓力有很大幫助；雖然沒有營業執照，但仍能與許多家庭理髮沙龍提供相似服務。

相比之下，正規沙龍的何小姐強調，考取執照需經過專業培訓，累積1000小時學習時數後，才能考試。她憂心無證業者增多，何小姐說，許多無證業者透過社群平台吸引客戶，甚至部分正規沙龍也聘用無證髮型師。她認為，這不僅影響正規店家的生存，也帶來衛生與安全隱憂。她警告，若無證業者被查獲，可能面臨罰款，甚至未來數年內無法考取執照。此外，她也提到，許多無證業者的服務價格遠低於正規沙龍，使得正規店難以競爭，但消費者若遇糾紛，往往求助無門。

蒙市陳先生曾在超市購物時，遇到一名越南裔女性主動攬客，提供低價理髮服務，顯示無證經營者積極尋找客源的現象。他認為，這類街頭招攬雖然價格誘人，但讓人對品質與安全感到擔憂。

從事美甲的戴小姐坦言，正規店收入受經濟衰退影響，從巔峰時期的1萬美元降至不到5000美元，迫使她在網路上接單以補貼家用。儘管家庭經營帶來較大靈活性，但她發現許多客人認為，家庭沙龍不需支付小費，讓她在定價上感到困難。她考慮未來可能全職投入家庭沙龍，但仍衡量長遠發展。

韓裔 金小姐則是另一種無證理髮的例子。她曾在菲律賓留學期間，因擔心當地沒有符合個人需求的髮廊，特意學習理髮技術。搬到加州後，她以10至20美元的價格，為朋友提供剪髮服務，賺取零用錢。由於這類服務規模小、頻率低，往往遊走在法規邊緣，但她認為，這是一種實用技能，能增加她的收入。

部分消費者坦言，明知部分業者無證，但價格便宜，仍選擇這些無證店家。「正規沙龍與無證業者的價格，可能相差三倍，對預算有限的消費者來說，是影響選擇的關鍵因素。」

何小姐呼籲消費者，雖然正規沙龍價格較高，但可獲得更優質的服務與保障。她強調，正規執照確保技術與安全，而正規店必須對顧客負責。無證業者則可能隨時離開，讓消費者求償無門。