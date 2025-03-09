資深牙醫：植牙並非適合所有人 護牙從小做起

醫師建議，平時養成保護牙齒健康良好習慣最重要。（示意圖，取自Pexels）

保護牙齒健康是一生要做的事情。一旦發生嚴重牙周病，牙齒脫落是否需要裝活動假牙，還是做植牙手術？華人 社區牙醫師認為，植牙手術並非適合所有人群，家長應教育子女在孩童時就養成保護牙齒健康良好習慣，不建議用牙籤剔牙。具體如何保護牙齒，最後建議諮詢專業牙醫師或相關專家。

資深口腔矯正專科醫師陳信豪指出，植牙手術並非適合所有人群，要看個人具體情況。與其它活動假牙比較，植牙在吃東西時力量比較好一些。植牙要看個人牙齒狀況，比如植牙，如果骨質欠缺，就需要補充骨粉，這樣做植牙手術時植體才會牢固。一般從年齡看，植牙適合18歲以上人群，若年齡過高，或者牙齒脫落很久了，下面牙床骨頭也會萎縮，不利植牙。若骨質好一般來說植牙都沒有太大問題。所以建議要植牙的人，牙齒脫落後盡可能在較短時間做植牙手術。

至於如何保護牙齒健康，內陸資深牙醫師雨菲表示，要保護好牙齒，家長在孩童出生六個月開始就應該由醫師科普一下如何保護孩童牙齒。成年後，每年最好至少洗兩次牙，比如每半年到牙醫檢查一下牙齒狀況。如何牙齒很健康，牙醫師會建議一年洗一次牙。如果平時喜歡用牙線清潔牙齒，而牙線使用也是有一定技巧和正確方法，即刷牙之前或之後使用，通常建議刷牙之後再用牙線清潔牙齒，然後再用漱口水。而不建議使用牙籤剔牙，這種錯誤方式會導致牙齒鬆動和牙齒間縫隙擴大。

雨菲表示，年長者很容易患牙周病，牙醫師會建議他們深度洗牙，然後再用藥物治療。很多年長者前來治療牙齒疾病時，表示年輕時對牙齒保健很不重視，所以耽誤了很多牙齒小毛病治療，日積月累最終罹患牙周病越來越嚴重。所以鼓勵人們在年輕時就注意口腔衛生，小心保護牙齒健康，養成始終做好牙齒保健良好習慣。