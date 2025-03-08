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聖伯納汀諾縣 4家乳牛場測出禽流感H5N1

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
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圖為乳牛場示意圖。（Pexels截圖）
圖為乳牛場示意圖。（Pexels截圖）

南加內陸帝國（Inland Empire）聖伯納汀諾縣公共衛生局7日宣布，該縣四家乳牛場檢測出禽流感病毒H5N1。雖然目前該病毒對一般民眾的感染風險仍然較低，但當局仍提醒農場員工及相關業者加強防範，以降低潛在傳播風險。

據當地媒體Daily Bulletin報導，衛生官員說明，禽流感可透過受感染的牛、鳥類及其他動物傳播給人類，傳染途徑包括吸入帶有病毒的灰塵或飛沫、接觸受汙染表面後未洗手便觸碰眼睛、鼻子或嘴巴、處理病死動物，以及食用生乳或未經巴氏消毒的乳製品。

禽流感的症狀通常在感染後二至八天內出現，主要包括眼睛發紅、咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕或鼻塞、腹瀉、嘔吐、頭痛、疲勞及發燒，部分患者可能出現呼吸困難。

聖伯納汀諾縣公共衛生官員Sharon Wang博士表示，雖然禽流感對一般民眾的威脅較低，但病毒已在多個農場動物中被檢測出來，我們提醒與動物接觸的工作人員務必謹慎防範。

當局建議農場人員和相關工作者採取的預防措施包括，勤洗手，在接觸動物或動物產品後立即洗手，避免接觸眼、鼻、口；穿戴防護裝備，工作時佩戴手套、口罩及其他防護衣物，以降低感染風險；避免食用未經消毒的乳製品，確保所食用的牛奶及乳製品經過巴氏消毒處理。

據報導，2025年1月，內陸河濱縣曾通報禽流感病毒在該縣的乳牛場與家禽場出現，當時共有25家蛋類及乳製品生產設施，包括一處後院養雞場檢測出陽性病例。

聖伯納汀諾縣公共衛生部門將持續監測疫情發展，並與州級及聯邦機構合作，確保公共健康安全。如有任何疑問或需要更多資訊，請聯繫聖伯納汀諾縣公共衛生部門或訪問官方網站https://dph.sbcounty.gov/

禽流感 疫情 南加

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