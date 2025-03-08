洛城最佳賣屋選這時機 平均可獲1.6%銷售溢價

洛杉磯地區住宅的最佳掛牌時間為4月初。（截圖自Zillow報告）

交易的時機在房地產 市場中舉足輕重。根據房地產數據公司Zillow最新發布的報告，房主若選擇在5月最後兩周掛牌出售，平均可獲得1.6%的額外銷售溢價。整體而言，每年3月15日至7月31日之間，賣房通常能帶來較高的回報，但影響房屋銷售時機的因素相當多元，市場走勢也因地區而異。

Zillow的報告指出，隨著房市在過去幾年經歷劇變，最佳賣房時機也變動。傳統上，4月底至5月初被視為市場旺季，但新冠疫情的衝擊及房貸利率 的波動改變了這一趨勢。2022年，由於房貸利率在3月下旬突破5%並持續上升，最早掛牌的賣家獲利最多；2023年，買家因期待利率下降而推遲購房，使市場高峰延後至6月。2024年，房市相對穩定，房價波動減少，季節性影響也不再像過去幾年那麼明顯。由於沒有重大市場變數擾動，賣家不再因掛牌時間的選擇而獲得特別高或低的回報，市場周期回歸正常軌道。然而，各大城市的最佳掛牌時機仍存在差異。例如，洛杉磯 地區的最佳掛牌時間為4月初；在加州的聖地牙哥、聖荷西等地，市場高峰出現在3月下旬；亞利桑納州鳳凰城則較為特殊，當地房市在年初低迷，11月底掛牌的賣家成為最大贏家。

2024年的房屋銷售數據顯示，洛杉磯地區的最佳掛牌時段是4月初到5月末，洛杉磯的房屋在市場高峰期的平均售價溢價為3.9%，即約3萬9300美元。在聖荷西，高峰期的溢價甚至達到5.3%（約9萬3200美元）。相比之下，佛州奧蘭多的房市季節性變化較小，即便在5月初的高峰期，房價溢價僅為0.9%（約3700美元）。 分析人士警告，今年的房屋銷售可能無法延續去年的趨勢。低庫存和不穩定的房貸利率，持續為房地產市場帶來不確定性。

雖然選擇最佳時機掛牌有助於提升售價，但Zillow強調，影響房屋銷售的因素不僅限於時機。由於房貸利率及當地市場動態變化無常，賣家應提早與專業房地產經紀合作，以制定最佳銷售策略。此外，無論市場時機如何，房主仍可透過增加房屋曝光度、提升網路視覺吸引力，以及突出熱門房屋特點來吸引更多潛在買家，從而實現更高的成交價。