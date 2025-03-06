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紐森推就業優先計畫 投2.45億助經濟

編譯陳盈霖／綜合報導
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紐森日前宣布「加州就業優先經濟藍圖」計畫，撥款2億4500萬美元，用於推動可持續經濟增長、創新並在未來十年內提供良好就業機會。（紐森臉書）
紐森日前宣布「加州就業優先經濟藍圖」計畫，撥款2億4500萬美元，用於推動可持續經濟增長、創新並在未來十年內提供良好就業機會。（紐森臉書）

根據加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室，今年初南加州發生致命的寶馬山（Palisades）和伊頓（Eaton）大火後，紐森日前宣布「加州就業優先經濟藍圖」（California Jobs First Economic Blueprint）計畫，撥款2億4500萬美元，用於推動可持續經濟增長、創新並在未來十年內提供良好就業機會。

紐森於聲明中表示，加州經濟主導地位和成功，是由州內每個多元化區域的貢獻所促成，從農業到清潔能源、電影再到各產業，「我們共同制定這個全州的經濟藍圖，這種集體的韌性精神，將幫助洛杉磯向前邁進，克服挑戰，我替來自各地區的加州人制定一個全州經濟藍圖感到自豪。」

就業優先計畫是一項全州計畫，結合13個地區的創新藍圖，內容包括1億2500萬美元，用於支持與該州戰略部門一致，新的「準備就緒」計畫，確保加州每個地區在世界第五大經濟體可持續增長中發揮關鍵作用。1500萬美元，替加州美洲原住民部落經濟規畫、前期開發等。5200萬美元，用於學徒制創新基金，專注金融、先進製造業和醫療保健等相關需求高的產業。

1600萬美元，用於加州機會青年學徒（COYA）資助計畫，替16歲至24歲年輕人提供學徒前和學徒期資金，幫助那些既沒有工作，也無上學的年輕人提供實踐性、真實的職業培訓。2410萬美元，提供全州十個計畫，用於培訓人員、滿足加州最迫切醫療保健需求。

為支持洛杉磯山火地區恢復重建，紐森也宣布提供該地區進行新的支持計畫，包括來自州政府、洛杉磯上升計畫（LA Rises）、丹麥貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）和APM Terminals等捐贈給洛杉磯地區小型企業救助基金1000萬美元。300萬美元，用於支援洛杉磯地區復甦工作等。

在推出「就業優先經濟藍圖」計畫前，紐森向國會提交請求，要求聯邦政府提供400億美元用於野火救援，包括來自聯邦緊急事務管理局（FEMA）的168億美元，用於財產和基礎設施重建，其中50億美元用於廢墟清理。

另外有來自住房與城市發展部（HUD ）99億美元，用於野火受害者、房主、小企業租戶補助，及來自美國小企業管理局（SBA）52億9000萬美元，用於房主和企業貸款。

2021年，紐森啟動一項全州經濟發展規畫流程，稱社區經濟復原基金（CERF），在每個地區成立相關機構，該基金2023年更名為加州就業優先區域投資計畫（Regional Investment Initiative）。為支持這一進程，加州自2022年以來，已投資2億8700萬美元。2024年3月，紐森宣布成立加州就業優先委員會（California Jobs First Council），由九個內閣級機構組成，致力於精簡該州經濟和勞動力發展計畫，創造更多支持家庭的工作崗位，優先考慮未來增長的產業。

這項加州工作優先經濟藍圖，引導著加州在關鍵領域的投資，在推動可持續經濟增長、創新和高薪工作，可望在未來十年內達成這些目標。

野火災情之後，州長紐森日前宣布「加州就業優先經濟藍圖」。（紐森臉書）
野火災情之後，州長紐森日前宣布「加州就業優先經濟藍圖」。（紐森臉書）

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