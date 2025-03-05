南加華資酒店迎戰雙重挑戰 AI管理系統助力轉型

顧客諮詢問題即可呈現在系統內。（記者啟鉻／攝影）

南加州華資酒店正面臨來自知名連鎖品牌和新興科技酒店的雙重挑戰。為提升市場競爭力，洛杉磯 一家華資酒店率先引入人工智慧（AI ）管理系統，以提升運營效率、優化顧客服務，增強顧客體驗。這一具有標誌性的轉型對於華資酒店意義重大，不僅可大大提高顧客滿意度，也能助力華資酒店業者在競爭中占據更有利的市場地位。

王亞平（Morgan Wang）是一位著名華裔投資 人，在全美投資領域包括酒店業、影視藝術及高科技。王亞平目前擔任大洛杉磯旅館協會副會長，也是AI系統管理酒店公司的執行長。他多年前在南加投資經營一家名為Best Western Plus South Bay Hotel。2024年下半年，他率先開始引進AI管理系統，強化顧客體驗，進一步提升了顧客滿意度。他表示，2026世界盃足球賽、2028洛杉磯奧運會舉辦前夕，各家酒店都在爭搶吸引全世界及全美各地遊客，為了在市場贏得有利地位，引入AI管理系統刻不容緩。

酒店總經理諾瑞利（Akber Noorali）表示，自從酒店設立AI管理系統運營數個月以來，表現令人滿意。對於高層管理者來說，每天酒店運營都會有大量資訊及數據，AI系統可以協助處理大量工作。引入AI管理系統後，不僅可以提高工作效率，還可以增強顧客對於酒店服務滿意度，，酒店競爭力也大大提升，也就相應提高了酒店營收。

據酒店執行客戶經理納迪姆（Hassan Nadeem）介紹，當顧客進入酒店Check in登記入住，進入自己住宿房間，就可以在房間座機旁有一個二維碼，用手機掃描後，就可進入AI酒店服務系統，相當於擁有自己專屬的人工智能服務助理。顧客可以向AI發問，有英文、中文、日文、韓文、越南語等百餘種語言作出解答。服務內容涵蓋酒店早餐、健身房、泳池時間、周邊購物中心、最適合自己消費的餐館及休閒服務設施等。

以往傳統酒店房間顧客打電話到酒店前台向服務人員詢問，如果酒店入住客人很多，就會出現占線情況。顧客到服務台去詢問，有時也需要排隊等候。引入AI系統後，這些問題就能迎刃而解，且AI系統可以自我學習，根據顧客提出的新問題，更新各項資訊，也提高了顧客體驗。該智能系統還可以提供個性化服務，對顧客反饋意見自動瀏覽並回覆。

王亞平表示，引入AI酒店系統功能主要是回答酒店內部各項服務，周邊消費服務設施及下單功能。如果客人在房間有需要，比如毛巾、飲用水、衛生紙、吹風機等，或者是水管、馬桶發生問題，就可通過AI服務系統發送要求，將需求清單即時傳到客房服務部門執行。如果客人詢問酒店外消費設施頻繁集中某些商家，酒店管理者就可以與這些商家建立合作夥伴關係，開拓新商機。

此外，先前沒有這個系統，高層管理者無法監管到為顧客提供服務需要多長時間或是否完成。而現在，所有過程在AI服務系統中都有實時記錄，大大提高工作效率。對於酒店管理運營來說，所有酒店運營在AI管理系統中都有詳細數據，比如說系統中有顧客對房間衛生、馬桶問題投訴次數記錄，酒店管理者看到就會立即找責任者查找原因及時整改。

王亞平強調，他酒店所採用的AI管理系統，是由[email protected]公司開發，谷歌、Meta、微軟、亞馬遜、ChatGPT等支持，所以能夠提供更加個性化及全面服務。他還指出，酒店引入AI管理系統的好處是節省成本，提高效率，提升客人體驗，從而提高酒店銷售收入。很多年輕及中年人群青睞服務質量高且擁有新興科技酒店，若酒店引入AI系統，就提升了酒店科技元素檔次，自然這些顧客的回頭率就高。

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