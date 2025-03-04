南加野火燒出水荒疑雲 缺水還是分配不均？

北加州和中加州高山地區入冬以來的豐沛降雨降雪，為南加州提供了較爲充足的供水儲備。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯 地區新年伊始的多場野火燒出了南加州 地區的「水」問題。部分地區水壓不夠供水不足，眼睜睜看著大火吞噬大片民宅，「南加 州到底缺不缺水」，成為新年熱門話題。

一方面川普痛斥紐森將南加州民眾利益讓位給環保和小魚；另一方面紐森則喊冤表示「南加州根本不缺水」，加州人說了幾十年的「北水南調」，繼續拉鋸。

「南加州持續乾旱，幾乎無在地自生的水資源可言」，洛杉磯地區水專家表示，多年來，南加州民眾的生活供水嚴重依賴外地進口，所幸幾個進口水源地降雪和降雨都較為豐沛，南加州民眾生活用水供應得以保障。

「以去年為例，南加州幾乎全年無雨，僅有的兩三次降水也只是下了個皮毛」，中國工程師學會南加分會會長、洛杉磯退休水專家王竹青表示，但目前南加州不少山塘水庫的庫存都在平均水平，這些儲水，正是來自北加州和中加州。

王竹青表示，南加州地處沙漠和半沙漠地區，常年乾旱，包括范杜拉縣到聖地牙哥縣的廣大版圖，中間有洛杉磯縣、橙縣、聖伯那汀諾縣和河濱縣等內陸地區，5200平方英里，1900萬人口，占加州總人口一半。正常情況下，南加水源主要來自北加州，約占35%；科羅拉多河，經過南加州大都會水局協調由科羅拉多河大渠道進入南加州，占25%左右；另外則是南加本地的地下水以及回收水、山塘水庫儲水、少量的淡化海水。他表示，2024年底至今，北加州高山雨雪量為平均年份的125%左右，中加州西拉瑪德瑞山脈去冬今春的降雪量也相當可觀，所以雖然南加極度乾旱少雨，但供水量依然足夠。

但根據加州水聯盟的數據，統計到2024年底，全國最乾旱地區全部集中在美西地區，多年來為南加州許多城市供水的科羅拉多州，近年出現嚴重乾旱，多個水庫和湖泊水位已降到歷史最低點，成為全國最乾旱的州，加州位居全國乾旱州亞軍，排在內華達、新墨西哥、猶他和亞利桑納之前。

洛杉磯縣水工程師伍立倫表示，像阿罕布拉、蒙特利公園市、聖蓋博、巴沙迪那、波莫那等較早建立的城市，長期以來主要使用地下水；核桃、鑽石吧等較新的城市，則九成以上都依賴進口水。南加州三大進口水源分別是北加州高山積雪、中加州西拉瑪德瑞山脈和科羅拉多河，三大水源的降雪降雨量以及儲水量，直接關係到南加州的供水，所以南加民眾節約用水，從來沒有能夠放鬆，雖然這些年南加的強制性限水令已不像2015、2016年度那麼嚴重，但節約用水一直是南加民眾頭上的「緊箍咒」。

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