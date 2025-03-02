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AI整合手術室大數據 減少醫療浪費

記者楊青／洛杉磯報導
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凱瑟醫院的AI手術機器人。（圖／馮一明醫師提供）
凱瑟醫院的AI手術機器人。（圖／馮一明醫師提供）

臨時取消手術造成的手術室空檔，讓美國各地醫院和獨立手術中心每天遭受數百上千萬美元的巨大損失。南加州凱瑟醫療集團正與AI公司合作，期望利用人工智能快速整合大數據的優勢，為手術室空缺及時補位，目前開發項目已進入關鍵階段。

凱瑟醫療集團南加州手術中心總管馮一明醫學博士透露，凱瑟醫療集團、凱瑟醫院正與C3.ai和Microsoft Azure合作，希望AI在解決美國醫療手術室長期浪費的問題上有所作為。

擔任泌尿專家和手術醫師幾十年，馮一明對病患手術時間的安排所面臨很多挑戰和問題感觸良多。他表示，當病人計畫接受手術時，手術的時間安排和調配往往面臨很多棘手問題，如手術的時間長短、病人、醫生時間如何配合、特別器材的供應等等。最大的問題是，一切安排就緒之後，手術當天往往會臨時出現狀況，像是病人突然不想動手術，或病人身體狀況不適合開刀，手術室就會出現空缺。

他表示，對於像凱瑟這樣的大型醫療集團和醫院來說，還可能有臨時的急診手術可以補缺，但很多獨立的手術中心很難臨時補位，造成手術室人員和資源的巨大浪費。

近年各大醫院的統計顯示，事先安排好的手術，高達20%因臨時發生變故被迫取消，最常見的原因是病人臨時改變主意不想接受手術；二是病人因血糖、血壓、心臟、肺部健康等狀況沒有達到安全手術水平。馮一明表示，手術室每1分鐘的花費為40至60美元 ，相當於1小時的空缺至少浪費2400美元 ，手術室空缺10小時就損失2萬4000美元 。以鮑爾溫公園凱瑟醫院為例，共有11個手術室，而附近的歐溫岱凱瑟醫院有五個手術室，這16個手術室每天同時運作，每個手術室每天手術5到6個，等同每天100個手術左右，如果20%的手術取消，每天損失將近10萬元，最終還是由會員埋單。但他相信，AI很快能在改善此現況。

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