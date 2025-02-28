竊技術機密交付中國 華男認罪面臨10年監禁

聯邦檢察官辦公室宣布起訴加州華男李某，指控其涉嫌從前美國雇主公司竊取商業機密並與中國公司交易謀利。(本報檔案照，美聯社)

一名聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）華人男子27日承認非法持有敏感技術，這些技術是他從南加州 雇主公司非法下載，並利用這些技術向一家中國對手公司推銷。如果定罪，他將面臨最高10 年聯邦監禁。

庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）居民、66歲的李黎明 (Liming Li，譯音) 承認了一項持有美國公司商業機密的指控罪名，並與中國公司交易謀取私利。

聯邦代理檢察官麥克納利（Joseph T. McNally）說：「保護美國公司的敏感知識產權對於我們國家在全球經濟中的成功至關重要。」 「本案中的被告竊取智慧財產權，以使中國公司受益。竊取專有資訊破壞了我們的經濟安全，美國檢察官辦公室將積極起訴從事此類行為的個人。」

聯邦調查局（FBI）洛杉磯分局助理局長戴維斯（Akil Davis）說：「李先生的貪婪使他被一家中國公司所利用，而完全不顧這對美國經濟或國家安全的負面影響。聯邦調查局非常清楚，中國正在積極尋求並迅速竊取美國的知識產權，那些像李先生所做的和現在承認的那樣，心甘情願交出知識產權的人，將面臨嚴重的後果。」

根據認罪協議，李某自1996年至2018年期間為南加 州一家公司工作，法庭文件稱該公司為「美國公司1號」（U.S. Company #1），專門從事精密測量儀器和計量技術與設備。該公司設計和銷售千分尺、卡尺、座標測量機 (CMM) 和光學測量系統等一系列產品。

李某曾在「美國公司1號」擔任高級軟件工程師，後來擔任專案經理。2013年至2018年，李某在「美國公司1號全資子公司擔任首席技術專家，在此工作期間，李某參與了該公司一款軟體程式的源代碼開發，該程式被視為該公司的專有資訊。

2013年7月，李某與「美國公司1號」簽署了員工手冊和保密協議，要求他移交所有包含公司專有資訊的文字、記錄、文件、技術、商業機密或資料；該協議還禁止李某在未經書面許可的情況下複製公司的專有資訊。

李某在認罪協議中承認，他偶爾會未經許可，將該公司的專有資訊下載到他的個人設備上。2018年1月，李某被「美國公司1號」的子公司解僱，此後他未能歸還所有屬於該公司的專有資訊。此後李某繼續為中國蘇州環球集團技術有限公司（Suzhou Universal Group Technology Co. Ltd.,）工作，在此期間，李某明知故犯地持有美國公司1號的專有訊息，並多次在未經該公司授權的情況下存取這些資訊，直至2023年5月被捕。

李某承認他利用專有資訊謀取個人經濟利益，並且會損害「美國公司1號」的利益。美國聯邦地區法官克朗斯塔特（John A. Kronstadt）安排於5月8日召開量刑聽證會，屆時李某將可能面臨法定最高刑期10年聯邦監禁。

聯邦調查局在商務部 、出口執法辦公室和工業暨安全局的大力協助下調查了此案。

針對李的案件是由美國司法部和商務部共同領導的「顛覆性技術打擊部隊」（Disruptive Technology Strike Force）發起的，旨在阻止敵對國家非法取得美國敏感技術以推進其獨裁政權和侵犯人權的行為。