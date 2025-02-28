我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

美烏會談起爭執…澤倫斯基走了 白宮：礦產協議沒簽

票務平台採取「動態定價」抬價 最佳購票時間推薦

記者金維多╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄧紫棋拉斯維加斯站演唱會最前排門票被炒到2500美元一張，並且僅限AXS會員購買。（王女士提供）
鄧紫棋拉斯維加斯站演唱會最前排門票被炒到2500美元一張，並且僅限AXS會員購買。（王女士提供）

隨著越來越多華語歌手進軍北美市場，票價成為粉絲熱議的焦點。許多中國高人氣歌手的門票價格甚至超過北美一線藝人，而票務平台推行的「動態定價」策略更引發爭議，使得粉絲難以合理價格支持偶像。

北美主要票務平台如 Ticketmaster、StubHub 採取「動態定價」策略，根據市場需求調整票價，導致熱門演唱會門票瞬間飆升數倍。同時票價內含高額稅收及場地租賃費用，例如美國許多州對門票徵收娛樂稅；此外，場館運營費、保險、安保等成本高昂，進一步推高票價。許多巡演藝人曾坦言，他們希望粉絲能夠以原價購票，而非讓黃牛哄抬價格。然而，在市場機制影響下，藝人往往也無力改變現狀。

根據業界刊物 Pollstar 報導，2023 年 100 場頂級巡演的平均票價為 122.84 美元，比前一年高出 17%，比 2018 年的平均票價高出 31%。北美演唱會市場成熟，觀眾普遍願意為娛樂投入較高費用，尤其是洛杉磯、紐約等一線城市的高消費水準，使得票價水漲船高。而反觀中國市場，售票多以固定票價為主，雖然也有黃牛抬價，但民眾更樂意嘗試自行搶原價票，雖然難度較大，但價格親民。

北美票務平台額外收取的「服務費」一直備受爭議，例如 Ticketmaster 會收取訂單處理費、便利費、發行費，甚至在轉售票券時再收一次手續費，導致最終票價遠高於標示的原始價格。許多樂迷認為這些費用不透明，甚至被視為變相壟斷。

Ticketmaster作為北美最大的票務公司，控制了約70%的市場份額。2024年美國司法部正式對Ticketmaster及母公司Live Nation提起反壟斷訴訟，指控其透過長期合約壓制競爭、強迫場館使用其服務，並限制其他票務公司的發展。司法部的訴訟文件指出，由於Live Nation控制了場館與票務銷售，這些費用實際上受到公司影響，最終導致粉絲負擔加重。

面對高票價和服務費，粉絲購票的最佳時機包括：1.預售階段：許多藝人會提供粉絲專屬預售或信用卡持有者預售，這通常是獲得較低票價的機會。2.開賣後一至兩周內：一些轉售門票價格可能較高，但部分粉絲會因計畫改變而出售票券，這時候可留意價格變化。3.演出前幾天：若門票尚未售罄，轉售市場可能出現較低價格，特別是場館內的散票。

鄧紫棋拉斯維加斯站演唱會門票原本定價在98到398美元不等。（官方海報）
鄧紫棋拉斯維加斯站演唱會門票原本定價在98到398美元不等。（官方海報）

司法部 信用卡 保險

上一則

空巢或單身 是否要續好市多會員？考察這幾個理由

下一則

竊技術機密交付中國 華男認罪面臨10年監禁

延伸閱讀

太摳？林俊傑紐約演唱會 竟發他的螢光棒

太摳？林俊傑紐約演唱會 竟發他的螢光棒
「美國隊長4」北美票房奪冠 「史蒂芬金之猴子」衝第2

「美國隊長4」北美票房奪冠 「史蒂芬金之猴子」衝第2
北美中文作家協會 蛇年雲端迎春聯歡

北美中文作家協會 蛇年雲端迎春聯歡
「哪吒2」北美口碑揭 爛番茄爆米花指數99%

「哪吒2」北美口碑揭 爛番茄爆米花指數99%
「哪吒2」躋身北美周末票房第五 華人紛紛支持

「哪吒2」躋身北美周末票房第五 華人紛紛支持
PBS Aerospace 投資2000萬元興建喬州北美總部

PBS Aerospace 投資2000萬元興建喬州北美總部

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51
聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。 (谷歌地圖)

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

2025-02-26 14:42
兩名竊賊將落地窗打碎後入室洗劫。（圖／羅先生提供）

華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空

2025-02-24 01:20

超人氣

更多 >
12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福

12星座天生自帶好命體質排行 他擁有閃耀太陽般奇蹟幸福
網評二月最愛劇TOP10 爆款「難哄」排第4、這齣古裝奪冠

網評二月最愛劇TOP10 爆款「難哄」排第4、這齣古裝奪冠
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
一個不到50元 亞馬遜平替版凱莉包引發網友瘋搶

一個不到50元 亞馬遜平替版凱莉包引發網友瘋搶
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬