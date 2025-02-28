票務平台採取「動態定價」抬價 最佳購票時間推薦

鄧紫棋拉斯維加斯站演唱會最前排門票被炒到2500美元一張，並且僅限AXS會員購買。（王女士提供）

隨著越來越多華語歌手進軍北美市場，票價成為粉絲熱議的焦點。許多中國高人氣歌手的門票價格甚至超過北美一線藝人，而票務平台推行的「動態定價」策略更引發爭議，使得粉絲難以合理價格支持偶像。

北美主要票務平台如 Ticketmaster、StubHub 採取「動態定價」策略，根據市場需求調整票價，導致熱門演唱會門票瞬間飆升數倍。同時票價內含高額稅收及場地租賃費用，例如美國許多州對門票徵收娛樂稅；此外，場館運營費、保險 、安保等成本高昂，進一步推高票價。許多巡演藝人曾坦言，他們希望粉絲能夠以原價購票，而非讓黃牛哄抬價格。然而，在市場機制影響下，藝人往往也無力改變現狀。

根據業界刊物 Pollstar 報導，2023 年 100 場頂級巡演的平均票價為 122.84 美元，比前一年高出 17%，比 2018 年的平均票價高出 31%。北美演唱會市場成熟，觀眾普遍願意為娛樂投入較高費用，尤其是洛杉磯、紐約等一線城市的高消費水準，使得票價水漲船高。而反觀中國市場，售票多以固定票價為主，雖然也有黃牛抬價，但民眾更樂意嘗試自行搶原價票，雖然難度較大，但價格親民。

北美票務平台額外收取的「服務費」一直備受爭議，例如 Ticketmaster 會收取訂單處理費、便利費、發行費，甚至在轉售票券時再收一次手續費，導致最終票價遠高於標示的原始價格。許多樂迷認為這些費用不透明，甚至被視為變相壟斷。

Ticketmaster作為北美最大的票務公司，控制了約70%的市場份額。2024年美國司法部 正式對Ticketmaster及母公司Live Nation提起反壟斷訴訟，指控其透過長期合約壓制競爭、強迫場館使用其服務，並限制其他票務公司的發展。司法部的訴訟文件指出，由於Live Nation控制了場館與票務銷售，這些費用實際上受到公司影響，最終導致粉絲負擔加重。