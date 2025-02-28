演唱會高票價加隱藏服務費 粉絲批官方才是最大黃牛

王女士購買了兩張門票原價約600美元，平台追加各項服務費後總價約800美元。（王女士提供）

近年來，北美演唱會票價屢創新高，疫情後越來越多的中國歌手也相繼開啟全球巡演，打開海外華人 市場。然而，高昂的票價與票務平台額外增收的服務費用，讓不少粉絲直呼「買不起」。

南加華人王女士日前得知香港歌手鄧紫棋 將在北美開啟四場巡演的消息十分興奮，作為華語樂壇的頂流歌手，鄧紫棋已經多年未與海外粉絲見面。為了搶票，王女士做足了功課，選擇在AXS票務平台搶購3月15日拉斯維加斯站的演唱會門票。由於提前獲得了預售碼，王女士在2月11日上午10點準時進入平台購票系統，卻被票價嚇了一跳。

票價甚至炒到2500元

根據官方海報顯示，鄧紫棋演唱會的票價在98元到398元不等，但預售系統一打開，幾乎所有區域的票價都有不同程度的溢價，並且實時波動。即便無法買到原價票，熱門座位仍被迅速搶購一空。王女士表示，好的區域，稍微猶豫，票就被別人買走了。她曾在遠離舞台的山頂區域看到接近原價票的價格，約105美元（不含稅），但因位置不佳猶豫數秒，門票便已售出。而在內場的第一排座位，票價甚至被炒到2500美元，且僅限AXS會員購買。

王女士表示，自己曾在中國有過平台搶票經驗，各區域票價明確統一，系統會隨機分配座位，因此高人氣演出往往一開票便瞬間售罄。而北美演唱會截然不同，消費者可自由選擇座位，並且同一區域前排座位和後排座位的價格差距懸殊，令購票決策更加困難。

被系統誤認機器人踢出

由於反覆猶豫，王女士甚至一度被AXS系統誤認為機器人，遭強制踢出購票頁面。平台表示，為保護粉絲權益，系統會自動檢測 並攔截機器人，如為真實用戶，需重新進入搶票系統。此外，有粉絲在社群平台「小紅書」反映，部分人即便成功鎖定座位並嘗試付款，仍遇到系統報錯，眼睜睜看著自己努力搶到的好座位拱手相讓。不少人質疑，部分優質座位是否被黃牛提前鎖定，或是官方有意控制票量。

在AXS購票界面停留太久，平台會自動檢測是否為機器人，並自動踢出。（王女士提供）

經過一上午的緊盯票價變動，王女士終於搶到心儀的看台區座位，價格顯示約含稅價300美元一張，但付款界面彈出後卻讓她傻眼。系統額外加收一系列服務費，總價竟接近400美元。其中甚至包含一項額外的稅費，與搶票時顯示的含稅價矛盾。許多粉絲在社群平台抱怨相同問題，有人因此選擇放棄購票，也有人咬牙買下，直言「官方才是最大的黃牛」。王女士說，自己的朋友曾在中國杭州看過鄧紫棋的演唱會，內場最前排票價僅1680元人民幣（約230美元），而且搶票的時候大家也是各憑本事。對比之下自己現在的位置區域選在看台，價格算下來也已經超出近一倍。

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