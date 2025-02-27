聖瑪利諾華人屋主父子被盯上遲歸 車胎被洩氣 住家遭竊

聖瑪利諾居民全家被跟蹤，輪胎也被人破壞。(谷歌地圖)

南加華人 聚居的富裕城市聖瑪利諾 （San Marino）發生入室盜竊，受害人稱，他和家人日前被跟蹤，汽車輪胎也被放氣，就連管家也有同樣遭遇。當事人懷疑，對方目的，是讓他們無法按時回家，以便家中無人時盜竊。當地警方正在對此案進行調查。

根據KTLA電視台報導，案件發生在19日，地點是聖瑪利諾市Ridgeway Road 2500號街區的一所住宅。聖瑪利諾警局指出，一名男性屋主報警，稱他和兒子在外上班、管家外出吃午飯時，遭遇入室盜竊。

警方了解到，屋主和他的兒子晚上下班準備回家時，發現汽車輪胎漏氣。父子倆回到家，管家告訴他們，她的輪胎也漏氣。管家說，當天中午，她從午餐地點開車回來時，一名司機開車經過，並告訴她輪胎漏氣。

管家指出，那名告訴她輪胎氣壓不足的司機，還繼續跟蹤她一段時間。聖瑪利諾警方表示，管家當時沒有停車，而是直接開車回到住所。雖然她的輪胎被放氣，但顯然還能駕駛。

管家在房主到達前回到家，屋內已一片狼藉。她發現有窗戶砸碎，後陽台的門打開，主臥室遭遇洗劫。警方表示，這棟房子的配電箱也被人動過，二樓的配電室破壞得亂七八糟，電線被拉出、路由器（internet modem）已拆除。警方沒有透露房屋被盜的具體物品，受害者損失總額目前不清楚。

巴沙迪那（Pasadena）警局的一名法醫技術人員正協助調查此案，警探們也對附近區域進行搜查並取得監控錄像。案件調查仍在進行中，任何知情人士請撥打626-300-0720，聯繫聖瑪利諾警局。