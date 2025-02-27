我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

加州提法案 擬懲處屢次「錯誤拒賠」保險公司

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於擔憂消費者醫療成本持續上升，全國各州立法人士不斷尋找方法、核實保險公司是否公平支付索賠。(圖取自Pexels網站)
由於擔憂消費者醫療成本持續上升，全國各州立法人士不斷尋找方法、核實保險公司是否公平支付索賠。(圖取自Pexels網站)

儘管保險拒賠情況增加，調查顯示，很少美國人提出上訴。然而，分析發現，許多向政府監管機關投訴者，皆成功推翻保險拒賠。消費者權益保護人士與政策制定者表示，其顯示保險公司經常拒絕他們認為不理賠的醫療照護。現在，加州立法機關正提出法案，嘗試對那些重複做出誤判的保險公司，進行懲處。

「舊金山紀事報」引述全國性健康議題新聞媒體「KFF Health News」報導指出，這項法案為參議院第363號法案(Senate Bill 363)，儘管法案只能涵蓋約三分之一是到州府監管之健保計畫投保加州人，但專家認為，這可能是美國在控制醫療保險公司拒絕理賠、無論是在提供醫療服務之前或之後的最大膽嘗試之一。加州可能成為少數要求保險公司、披露拒保率與拒保理由的州之一，這些數據通常被業界視為專有資訊。

法案促使保險公司在考量拒絕賠償時，更加謹慎，若一年內有超過一半向監管機構提出上訴被推翻，每起拒保上訴案件將被處以最高100萬美元罰款。

州數據顯示，2023年向加州負責監管大部分健康保險計畫之「健康照護管理部門」(Department of Managed Health Care)提出上訴案件中，約有72%的拒保被推翻。

提出法案的舊金山民主黨參議員威善高(Scott Wiener)表示，當有健康保險時，應相信其可滿足醫療需求。他們拖延、拒絕、阻擋，在許多情況下，逃避承擔必要的醫療費用，是不可接受的。

「加州健康計畫協會」(California Association of Health Plans)發言人拒絕評論，稱仍在審查法案內容。州長紐森辦公室發言人羅絲(Elana Ross)表示，州長辦公室不對未決立法發表評論。

由於擔憂消費者醫療成本持續上升，全國各州立法人士不斷尋找方法、核實保險公司是否公平支付索賠。然而，健保專家指出，在加州無法得知保險公司拒保率，尤其令人不安，因為兒童與年輕人心理健康照護達到危機水平，心理健康治療更容易遭到拒保，因為憂鬱症診斷比生理肢體骨折或癌症診斷，更加主觀。

威善高提議，受到加州健康照護管理部門與保險部門監管的私人保險公司，必須提交有關拒保與上訴的詳細資料。還需解釋這些拒保並報告上訴結果。對於進入州獨立醫療審查程序(Independent medical review，簡稱IMR)上訴、有超過一半拒保決定被推翻的保險公司，將面臨巨額罰款。

若法案獲得通過，約有1280萬擁有私人保險的加州人將獲得保障。其不適用參加加州醫療補助計畫(Medi-Cal)或聯邦醫療保險(Medicare)患者，並且不包括大雇主提供的自保計畫，這些計畫受到美國勞工部監管、覆蓋約560萬加州人。

保險公司若經常拒絕他們認為不理賠的醫療照護，未來將遭調查和受罰。(取自Unspl...
保險公司若經常拒絕他們認為不理賠的醫療照護，未來將遭調查和受罰。(取自Unsplash網頁)

聯邦醫療保險 加州 健保

上一則

嬰兒攜麻疹病毒 從亞洲飛抵LAX

下一則

聖瑪利諾華人屋主父子被盯上遲歸 車胎被洩氣 住家遭竊

延伸閱讀

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
加州助學金優先申請 延長至4月2日

加州助學金優先申請 延長至4月2日
加州學區遇財政斷崖 鼓勵提前退休

加州學區遇財政斷崖 鼓勵提前退休
聯合健康集團涉詐騙紅藍卡 遭共和黨參議員調查

聯合健康集團涉詐騙紅藍卡 遭共和黨參議員調查
巴洛阿圖1郵遞區號 擁加州最高平均收入

巴洛阿圖1郵遞區號 擁加州最高平均收入
全美最富5州之一 加州中上階層 年薪須14萬至18萬元

全美最富5州之一 加州中上階層 年薪須14萬至18萬元

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？