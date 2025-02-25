柏加大警告：若削減40億元經費 多項醫療研究將中止

聯邦眾議員劉雲平拜訪柏克萊加大創新基因學研究所（Innovative Genomics Institute），了解研究經費削減的影響。(取自創新基因學研究所臉書)

舊金山紀事報報導，兩位加州民主黨籍聯邦眾議員 21日參訪柏克萊加大 （UC Berkeley）創新基因學研究所（Innovative Genomics Institute），親自了解共和黨 削減40億美元國家衛生研究院（NIH）經費計畫可能帶來的現實影響。

目前柏克萊加大每年獲得1.69億美元的NIH資助。NIH經費縮減，勢必影響柏克萊加大的研究計畫。

來自屋崙（Oakland）的眾議員塞蒙（Lateefah Simon）與來自洛杉磯的眾議員劉雲平（Ted Lieu），於拜訪期間會見了2020年諾貝爾化學獎得主、生化學家Jennifer Doudna。她與同事共同開發的基因編輯技術，使科學家能夠修改任何生物的DNA，並已成功開發出多種潛在療法，有望治癒鐮狀細胞貧血、帕金森氏症及多達7000種遺傳疾病。此外，研究團隊也在研發一種抗旱水稻，以應對氣候變遷帶來的挑戰。

美國地方法官Angel Kelley已於21日裁定，暫時阻止NIH資助縮減。該預算刪減計畫已引發22州（包括加州） 和多個機構的聯合訴訟，指控此舉將造成「不可挽回的傷害」。

然而，這項暫緩措施並未消除削減計畫帶來的混亂，柏克萊加大聯邦關係主任Gina Banks Daly表示：「即使法院已下達臨時禁令，NIH的資金仍處於凍結狀態，導致學校在招生決策、研究經費調配等方面陷入困境。我們試圖維持正常運作，但當你不知道資金何時會到位時，規畫就變得極為困難。」

柏克萊的科學家向眾議員警告，若NIH資助被削減，將使針對失智症與漸凍人症（ALS）患者的治療試驗被迫中止。

研究人員指出，生技與製藥公司因資金回報周期過長，逐漸放棄對罕見疾病治療的投資，這類研究如今大多只能在 學術機構進行，且需要長期投入資金與時間。此外，這類實驗室不僅是前沿研究的基地，也是培養頂尖科學家的搖籃，許多人才最終進入製藥業與學術界。

劉雲平表示，這次參訪讓他獲得新的論點，能夠向共和黨人說明，隨意削減研究資金將是嚴重錯誤，不僅影響美國人的健康，還會削弱美國在全球的領導地位。