我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

好市多在美增6店 加州2家下月開幕 屆時全球將破這個數

柏加大警告：若削減40億元經費 多項醫療研究將中止

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦眾議員劉雲平拜訪柏克萊加大創新基因學研究所（Innovative Genomics Institute），了解研究經費削減的影響。(取自創新基因學研究所臉書)
聯邦眾議員劉雲平拜訪柏克萊加大創新基因學研究所（Innovative Genomics Institute），了解研究經費削減的影響。(取自創新基因學研究所臉書)

舊金山紀事報報導，兩位加州民主黨籍聯邦眾議員21日參訪柏克萊加大（UC Berkeley）創新基因學研究所（Innovative Genomics Institute），親自了解共和黨削減40億美元國家衛生研究院（NIH）經費計畫可能帶來的現實影響。

目前柏克萊加大每年獲得1.69億美元的NIH資助。NIH經費縮減，勢必影響柏克萊加大的研究計畫。

來自屋崙（Oakland）的眾議員塞蒙（Lateefah Simon）與來自洛杉磯的眾議員劉雲平（Ted Lieu），於拜訪期間會見了2020年諾貝爾化學獎得主、生化學家Jennifer Doudna。她與同事共同開發的基因編輯技術，使科學家能夠修改任何生物的DNA，並已成功開發出多種潛在療法，有望治癒鐮狀細胞貧血、帕金森氏症及多達7000種遺傳疾病。此外，研究團隊也在研發一種抗旱水稻，以應對氣候變遷帶來的挑戰。

美國地方法官Angel Kelley已於21日裁定，暫時阻止NIH資助縮減。該預算刪減計畫已引發22州（包括加州） 和多個機構的聯合訴訟，指控此舉將造成「不可挽回的傷害」。

然而，這項暫緩措施並未消除削減計畫帶來的混亂，柏克萊加大聯邦關係主任Gina Banks Daly表示：「即使法院已下達臨時禁令，NIH的資金仍處於凍結狀態，導致學校在招生決策、研究經費調配等方面陷入困境。我們試圖維持正常運作，但當你不知道資金何時會到位時，規畫就變得極為困難。」

柏克萊的科學家向眾議員警告，若NIH資助被削減，將使針對失智症與漸凍人症（ALS）患者的治療試驗被迫中止。

研究人員指出，生技與製藥公司因資金回報周期過長，逐漸放棄對罕見疾病治療的投資，這類研究如今大多只能在 學術機構進行，且需要長期投入資金與時間。此外，這類實驗室不僅是前沿研究的基地，也是培養頂尖科學家的搖籃，許多人才最終進入製藥業與學術界。

劉雲平表示，這次參訪讓他獲得新的論點，能夠向共和黨人說明，隨意削減研究資金將是嚴重錯誤，不僅影響美國人的健康，還會削弱美國在全球的領導地位。

塞蒙強調，柏克萊的研究並非黨派議題，而是關係到數百萬美國家庭的未來；共和黨應該明白，這筆資金的削減將導致研究中斷、人員被裁，影響將波及無數家庭。這不只是『紅色家庭』或『藍色家庭』的問題，而是所有美國家庭、甚至全球患者的問題。

柏克萊加大是全球科技前沿研究的基地，更是培養頂尖科學家的搖籃。(取自柏克萊加大官...
柏克萊加大是全球科技前沿研究的基地，更是培養頂尖科學家的搖籃。(取自柏克萊加大官網)

柏克萊加大 眾議員 共和黨

上一則

全美最富5州之一 加州中上階層 年薪須14萬至18萬元

下一則

ICE突襲庇護城阿罕布拉市 遇阻撓撤退

延伸閱讀

WSJ：中國去年駭入共和黨電郵系統 欲知黨綱如何闡述台灣

WSJ：中國去年駭入共和黨電郵系統 欲知黨綱如何闡述台灣
EMS：柏加大挺巴帳篷運動 是歷史迴響

EMS：柏加大挺巴帳篷運動 是歷史迴響
沙特集團斥資10億元 將在東灣蓋醫療中心

沙特集團斥資10億元 將在東灣蓋醫療中心
加大、州大薪資排名 柏克萊畢業賺最多

加大、州大薪資排名 柏克萊畢業賺最多
泰晤士世界大學聲譽排名 哈佛連霸 台灣僅1校擠進前150

泰晤士世界大學聲譽排名 哈佛連霸 台灣僅1校擠進前150
譚恩美檔案文獻花落柏克萊加大

譚恩美檔案文獻花落柏克萊加大

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20
因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」

陳曉移情別戀毛曉彤？命理師一看大驚「實在太炸裂」
川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜

川普對墨西哥關稅若生效 5種食品有可能變便宜
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標