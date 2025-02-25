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羅蘭岡闖空門頻傳 歹徒持槍入室 華男餘悸猶存

記者啟鉻／羅蘭岡報導
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可疑人在社區徘徊，羅蘭岡互助巡邏社區組織成員提高警覺。（圖／受訪人提供）
可疑人在社區徘徊，羅蘭岡互助巡邏社區組織成員提高警覺。（圖／受訪人提供）

南加州華人聚集區最近頻傳治安事件，洛杉磯縣非建制區羅蘭岡也不例外，不僅「闖空門」時有所聞，甚至發生入室行搶。一對華人夫婦在家中用餐，不料，後屋遭持槍歹徒闖入，在屋內的兩名姪子受到嚴重驚嚇。一連串事件引發社區關注。

受害者吳先生說，本月4日午間左右，有兩名持槍歹徒突然從窗子闖入他家後屋。當時，住在後屋的兩名侄子，看到蒙面持槍歹徒闖進都嚇呆了，不敢出聲。歹徒看到沒有什麼錢，只搶了手機和遊戲機。吳先生報警後，警方稱持槍劫匪可能誤闖目標。案發時，吳先生和太太正在前屋吃午飯，沒有察覺後屋發生什麼事。吳先生說，在兩個月內，他的左鄰右舍都發生了「闖空門」。

名貴珠寶不翼而飛

還有一名受害者唐先生說，在社區居住30餘年，第一次經歷遭「闖空門」，是在上月27日午後1時至2時，他外出返回，發現室內東西位置發生移動，他起初以為自己記錯了。但進一步整理發現，太太的珠寶盒裡的名貴項鍊以及其他首飾不見了，確認有人入室盜竊。查看監控視頻後，看到有不明族裔陌生女性接連敲門，懷疑是3名女賊實施的入室盜竊。

居民Linda也是受害者，她與先生住在街路拐角處住宅。據Linda描述，去年11月30日晚約9時，她的先生聽到樓下異常聲音，她緊忙下樓開燈查看，覺得好像有人從後院跑掉了，但她無法確定。次日，有鄰居來電詢問是否有可疑人員入室，Linda隨後查看後院進入廚房的後門，發現敞開了一些，她懷疑是有歹徒進入後院企圖入室行竊。Linda回憶，3天前，全家人到附近餐廳為她慶生，她駕駛新購的賓士車，且她穿戴名貴首飾，還帶名包。她猜想當時可能是被歹徒跟蹤到家，然後尋機作案。

外出用餐疑被盯梢

Linda說，去年12月20日晚上6時許去女兒家吃飯，近一個小時返回，就在返家路上有鄰居致電，說有可疑人要闖進她家盜竊。當她快要到家時，發現有可疑車輛停在她家旁邊。她因擔心自身安全沒有立即進家門，趕忙報警，然後又繞了一圈返回後，可疑車輛已經離開。當她和先生進入房間，看到住宅後面門打開，屋內東西凌亂，有價值不菲的珠寶首飾、名牌包包、現鈔被盜。隔壁鄰居說，是三名歹徒作案，其中一人駕車負責接應。

據當地居民說，經常會在社區發現陌生可疑人，有的駕車在社區各街路兜圈子，速度很慢，一看就可疑。還有人在社區借故挨家挨戶敲門、按門鈴，一旦屋主出來應答，就說要找出租屋，可能位置不對。

羅蘭岡屬於洛杉磯縣非建制區，不是一個獨立的城市，且沒有所屬的警察局，須靠洛縣警核桃分局巡邏，警力資源相對有限。近來，社區內的入室竊案頻繁發生，接連有華人家庭遭遇竊盜和搶劫，社區人士力推守望相助行動。

華人 洛杉磯 羅蘭岡

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