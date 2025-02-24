華人區闖空門案件頻傳 有人10分鐘被洗劫一空

兩名竊賊將落地窗打碎後入室洗劫。（圖／羅先生提供）

南加華人 聚居的柯汶那（Covina）、格蘭杜拉（Glendora）、阿蘇薩（Azusa）一帶，近日接連發生闖空門事件，有華人在十分鐘內，損失大筆現金及珠寶細軟；另一家華人，女主人剛好與入室竊賊撞個正著，竊賊在女主人的驚叫中，倉惶逃逸。

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家住柯汶那Glendora大道和Cypress路交界社區的羅先生，是當地社區本周末損失最大的受害戶。他說，21日晚7時50分左右，他接到安保公司電話，說可能有人闖入他家。與此同時，他的手機也出現相關警報。羅先生當時和太太及家人正在外面吃飯，無法立即趕回，因此報警同時，也馬上通知小區住家委員會負責人，請他幫忙前往查看。3分鐘後，小區負責人趕到現場，至少8名警察也在數分鐘內趕到。

柯汶那警方至少八名警員在接到報警後數分中内趕到現場，但劫匪已洗劫現金和珠寶細軟後逃之夭夭。（圖／Joseph提供）

羅先生表示，他家側院、後院和室內都裝有監控攝像。從案發影片看，兩名歹徒曾打算從側院窗戶入屋，但兩賊最終選擇後院的落地門下手。其中一賊用類似車禍救生刀的工具，相當熟練將落地窗打碎；破門時，另一背包男賊在後院放風。兩賊均身穿連帽外套，看不清臉。破門後，兩賊迅速進入室內，翻箱倒櫃收刮財物。

盜賊打破羅先生住家後院落地門後入屋洗劫。（圖／Joseph提供）

破壞監控系統線路

羅先生表示，他的手機顯示，竊賊入室僅兩分鐘，就破壞他家的室內監控系統。竊賊很快進入二樓主臥，將監控系統線路全部拔下放入水中，導致屋主無法繼續查看兩賊在室內的活動情況。在警方趕到前，竊賊在短短不到十分鐘內，已滿載而歸，留下滿地狼藉。警方最終沒有抓到嫌犯。

盜賊打破羅先生住家後院落地門後入屋洗劫。（圖／Joseph提供）

羅先生表示，竊賊作案手法非常專業，從被破壞前的錄像看，兩人在24秒內動靜很小地破壞後院落地玻璃門，破門後警報發出巨響，但兩匪沒有驚慌，熟練盜走家中所有現金和珠寶細軟及值錢物品，並在警察到達前逃離。羅先生說，他家平常人員不複雜，也很少有外人來；最近的一次朋友聚會，還是在元旦。

現金珠寶無法理賠

羅先生表示，歹徒似乎有備而來。因為太太平常很多時間在家，但21日家中被盜，恰好是太太和家人不在的空檔。而就在被盜前的兩天晚上，他和太太從外面開車回家，似乎感覺到後面有汽車一直尾隨至家門口。另外也是近期，他曾見一名戴帽子的遊民 在社區附近游蕩，但當他們靠近時，遊民迅速轉身迴避。以上種種，都讓他們感到奇怪。羅先生表示，他來美20年，第一次遇到闖空門，他從保險公司得知，被盜的現金和珠寶都無法理賠，而打破的門窗，倘若理賠將導致保費 上漲，「所有損失都只能自己扛」，損失慘重。

闖空門發生時，幫忙前往察看的小區住家委員會華人負責人Joseph表示，該社區63戶人家，平常感覺相當安全；這次闖空門，讓大家非常震驚。

鎖定周末晚餐時段

就在羅家被盜同時，周邊幾個城市也傳出有人試圖入室盜竊。格蘭杜拉金女生表示，她所在的社區，有兩戶居民發生企圖入室搶劫案。兩位鄰居表示，當晚7時11分至7時30分短短的20分鐘內，有人試圖打開他們的大門和窗戶，其中一名竊賊入屋後，正好與女主人撞個正著，女主人驚嚇大叫，竊賊拔腿轉身就跑。部分鄰居表示，他們同一時間在住家監視器中，看到門口出現不速之客，所幸都沒開門。

柯汶那警方表示，近年發生的入室盜竊案中，不少發生在晚餐時段，尤其是周末晚餐時間，竊賊似乎掌握不少居民周末傍晚外出就餐的規律，趁機下手。警方提醒，民眾出門注意關好門和窗戶，包括二樓。此外，鄰里相互守望也很重要。