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別以為退貨容易 華人分享商家不同政策陷阱

記者邵敏╱洛杉磯報導
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每個商家都有不同的退貨政策，好市多、亞馬遜對消費者退貨十分友好。（記者邵敏╱攝影）
每個商家都有不同的退貨政策，好市多、亞馬遜對消費者退貨十分友好。（記者邵敏╱攝影）

好市多（Costco）「客戶至上」的退貨政策，可能讓很多華人消費者誤認為美國商家退貨容易；事實上，每個商家政策不一。有些商家規定網購商品不能在實體店退貨，有些則要求額外的退貨費、快遞費，還有些店甚至不退錢、僅退店內禮品卡。

無論網購還是實體店購物，退貨都是客戶體驗的一個重要因素，對消費者友好的退貨政策，鼓勵人們購買更多的商品。比如好市多，幾乎什麼都能退，任何時候都能退，且無需保留收據，因為可以通過會員卡找到購買詳情。不過也有南加華人消費者指出，曾在好市多網購，但去實體店退貨時，因為沒有提供收據被拒絕退貨，此項規定沒有得到好市多官方證實。

亞馬遜的退貨政策也極為方便，大部分商品都可以在收貨後30天內退還，但某些產品類別、以及從第三方賣家購買的商品，退貨政策可能有所不同。對於亞馬遜Prime會員來說，退貨流程也非常輕鬆：選擇退貨原因，找到離家最近的亞馬遜退貨點，無需包裝、打印退貨單，到店掃描二維碼即可。為吸引更多消費者、節約退貨成本，亞馬遜平台甚至還推出指定商品「退錢無需退貨」的政策。

不過，並非所有商家都有如此友好的退貨服務，人們購物時，應提前查閱商家的退貨政策，包括退貨期限、是否需要支付退貨運費或補貨費，以及網購商品能否在實體店退貨等。

洛杉磯華人Rachael表示，很多服飾店的退貨要求十分嚴格，比如優衣庫（Uniqlo），網上訂單不能在實體店退貨，換購也只能是同一商品不同尺寸、顏色，如果郵寄退貨就需支付一定的退貨費。

此外，Rachael還分享一家暢銷運動品牌的退貨經歷，她在這家店的官網購物，但去實體店退貨時，店員只同意退還同等金額的禮品卡，「這家店在退貨政策上並沒有提到這點，這麼操作就是綁定消費，如此差勁的退貨體驗，我再也不在這家買東西了。」她建議人們購物時，不僅要查看退貨政策，還要事先詳細詢問店員、或者其他消費者的退貨經歷。

此外，很多商家規定，清倉特價商品（Final Sale）不允許退貨，黑五聖誕購物季、商品促銷期間購買的東西也不允許退貨，購買時要注意。還有些商家要求退貨時，要提供退貨憑證、甚至購物時使用的銀行卡，總之，每家店規定各有不同，一定要詳細了解，方才有備無患。

好市多 亞馬遜 華人

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