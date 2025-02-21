打擊人販須加強 南加紅燈區仍見站街女

記者近日走訪洛杉磯「紅燈區」菲格羅亞走廊，發現治理之路任重道遠。（世說新聞團隊/攝影）

洛縣 警檢1月展開名為「奪回與重建」的行動，打擊人口販賣和性交易，其中清掃的重點是知名紅燈區菲格羅亞走廊（Figueroa Corridor）。本報記者曾於2023年5月走訪該地，見識過當地站街女的招搖；時隔兩年，記者再次走訪，以了解打擊行動開展後菲格羅亞走廊的現狀，發現治理之路仍任重道遠。

（世說新聞團隊製作）

在菲格羅亞走廊一些人販長期肆無忌憚，他們將年輕女性推上街頭，穿著暴露，等待車輛或嫖客來接洽，圍繞站街女衍生出的亂象頻發，包括暴力、毒品等。有社群視頻顯示，一名亞裔 男與西裔在菲格羅亞街鬥毆，而視頻中疑似有站街女在為這場打架火上澆油，還有人叫好助威。這則視頻錄製者稱，導致兩人發生爭執的原因，是為爭搶一名非裔站街女；不過該說法未獲警方證實。

本報記者約兩年前曾走訪菲格羅亞街，彼時工作日白天，大街上到處可見穿著清涼、疑似在站街攬客的女子。時至今日，記者專門挑選工作日白天重遊，以做對比。根據2月18日的探訪，站街女的身影仍很常見，不過相較以往大多在主街，現在的她們多潛伏在小道，不過穿著仍然暴露且出格，很容易辨別。儘管是工作日的白天，仍發現不少人駕車穿梭過小道，並在站街女旁邊停下交談，疑似在進行議價和交易。還有一些站街女，主動向過往車輛招手示意。路上部分車輛車速時快時慢，有時會突然停下，可能是在尋找站街女身影，十分影響後續車輛的行駛。

記者在駕車拍攝過程中，被一位站街女發現，她大罵B開頭的髒詞；在主街上，儘管有警察駐守，但仍有疑似站街女從警員身邊走過。

除菲格羅亞走廊人口販賣現象嚴重外，洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）提到，亞裔居民較多的韓國城，也是重災區。霍克曼說，在洛杉磯 縣，幾乎每個族裔都存在人口販賣現象，這其中包括亞裔受害者與亞裔人口販子。

洛縣警檢近日嚴打人口販賣和性交易，霍克曼公布一系列令人震驚的案件，尤其提到三名年輕嫌犯，涉人口販賣和逼迫多名受害者賣淫被起訴。案件主角之一是來自洛杉磯的阿金斯（Derran Adkins）。這位年僅27歲的男子被指控強迫未成年人從事性交易，並且還涉足成年人人口販賣。他在犯罪過程中，對受害者施加極端暴力，並被指控造成他人重大身體傷害。法院根據公眾安全考量，決定拒絕他的保釋，阿金斯面臨長達70年監禁。

另一名嫌犯，吉爾伯特（Fabian Gilbert）同樣來自洛杉磯，年僅21歲。他被指控從事賣淫活動並持有非法武器。2024年12月27日，吉爾伯特在菲格羅亞走廊從事商業性交易，對受害者的生活造成不可磨滅的傷害。與阿金斯不同，吉爾伯特在法庭上拒絕認罪，將面臨8年8個月的監禁。

來自洛杉磯的托馬斯（Kevin Thomas），25歲，是霍克曼提到的第三名嫌犯， 2024年11月，托馬斯也在菲格羅亞走廊參與販賣人口行為。這名嫌犯有過犯罪前科，使得他面臨著更加嚴重的法律後果。

延伸閱讀：

經濟困難、弱勢群體 易成人販目標