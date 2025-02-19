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洛杉磯「最貴」公寓降價6000萬 2折售出

記者趙健／綜合報導
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該公寓靠近比佛利山中心位置，交通便利。（取自洛杉磯四季私人公寓）
該公寓靠近比佛利山中心位置，交通便利。（取自洛杉磯四季私人公寓）

曾以7500萬美元破紀錄價格掛牌上市的一套洛杉磯頂層公寓，歷經兩年多終於成交，但低至兩折的價格讓人跌破眼鏡。

根據地產網站Zillow紀錄，這套名為「One L.A.」的豪華公寓於2022年7月掛牌上市，最初售價為7500萬美元，曾創下洛杉磯公寓市場的價格紀錄。然而，上市後銷售不順，價格多次下調，分別於2023年3月和7月、2024年3月降價，每次調價幅度約30%。

直到本月7日，這套掛牌長達兩年半的豪華公寓終於售出，但最終成交價僅為當初上市價格的五分之一，價格少了6000萬美元。

公寓面積接近1萬3000平方英尺。（取自洛杉磯四季私人公寓）
公寓面積接近1萬3000平方英尺。（取自洛杉磯四季私人公寓）

該公寓位於洛杉磯比佛利格羅夫 (Beverly Grove)社區9000 W 3rd Street，毗鄰比佛利山，地理位置優越，交通便利。公寓面積接近1萬3000平方英尺，四面通透，擁有全景視野。其設計靈感來自1940年代興起的案例研究現代住宅（Case Study Houses），住戶可以在偌大空間內，依據需求客製化格局。此外，公寓還設有一個占地6000平方英尺的屋頂露台，配有泳池和360度城市全景露台，可通過直達電梯抵達。

公寓包含一個6000平方英尺的屋頂露台。（取自洛杉磯四季私人公寓）
公寓包含一個6000平方英尺的屋頂露台。（取自洛杉磯四季私人公寓）

該公寓坐落於「洛杉磯四季私宅」（Four Seasons Private Residences Los Angeles）頂層，獨占大樓最上面兩層。13層的大樓內共有59套住宅，設有可容納16人的IMAX影院、定製化健身房、豪華水療設施等。大樓的物業管理全部由四季酒店負責，為住戶提供專業的家事及餐飲服務。

「這無疑是洛杉磯最好的頂層公寓，但最初7500萬美元的要價確實頗有野心，特別是考慮到業主會對這套兩層住宅進行擴建。」該公寓掛牌經紀人羅斯（Billy Rose）表示，預計擴建成本為1500萬至2000萬美元，但買家目前尚未決定房屋將有多少間臥室和浴室。

羅斯還表示，過去三年這些豪華公寓的銷售證明了這座城市對高層住宅的需求，一些居民會尋求安全性和便利性更高的的住宅，而不是傳統的獨立豪宅。

公寓樓入口。（取自洛杉磯四季私人公寓）
公寓樓入口。（取自洛杉磯四季私人公寓）

洛杉磯 比佛利山

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