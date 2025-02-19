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通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

記者張宏/洛杉磯報導
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日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通貨膨脹陰影下，部分華人不僅減少外出就餐次數，即便去餐廳吃飯，也是「省」字當頭。日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，因口乾舌燥點了一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一華人搭話，詢問內容讓她很驚訝。

聖蓋博居民Mary陳，日前去亞市一家熟悉的日料餐廳點外賣。因為當時有感冒症狀，就點一壺熱茶，坐在外賣區邊喝邊等。大概喝了十來分鐘，透明茶壺還剩大半。隔壁桌坐著一對五、六十歲華人夫婦，華女長者突然用帶廣東口音的國語和她搭訕，詢問「你在喝什麼？」，Mary陳回答「熱茶」，對方接著問「茶好不好喝？」，且一臉期盼，讓她有點錯愕，下意識回答「好喝」。

Mary陳說，雖然她在美國長大，國語說的不太好，但她能會意對方，就把茶水往前一推，說「你要不要喝？」對方見狀直接把整個茶壺抱走。雖然一壺茶不過幾美元，但這是Mary陳第一次在餐廳，見到找人要茶喝的場景。不知道是因為物價上漲讓民眾更節省，還是該長者原本就比較節省。

關於餐廳茶水事件，不只一樁；位東區一家華人餐廳的業者Susan劉表示，他們餐廳的茶水五元一壺，以往客人不太會在意茶水錢，最近一段時間，她發現一些客人不點茶水，直接說要一壺熱水，因為熱水是免費的。但她在上菜時發現，客人點的是熱水，喝的卻是茶水，猜想是客人把自家帶的茶葉放入壺中。遇到這類事情，他們也就睜一眼閉一眼。

Susan劉表示，通膨嚴重，很多客人變得很節省。有客人點一壺茶，吃完飯後，不僅剩菜剩飯打包，還會要求打包茶水。因為餐廳沒有外帶飲料杯，就只能把茶水放在裝湯的容器讓客人打包走。以往大家印象中的，年輕客人出手比較大方，小費給得多；但現在很多年輕人晚8時左右來吃飯，按人數點相應菜的分量，吃完飯後小費只是湊個整，比如吃飯85元，加小費給90元，不是常識裡的晚餐給15%以上標準。

老闆吃飯「省」字當頭，員工如鯁在喉。華人Grace吳日前和老闆外出吃工作餐，她說，老闆說請客，選了一家港式茶餐廳。到餐廳剛落座，老闆就一個勁說他不太餓，且還有事要早走。茶餐廳中午時段有推車點心，老闆就拿兩份點心，分別是燒賣和蝦餃，然後就沒有再點的意思。她見狀也不好意思吃，就每樣吃一個，期間還要聽老闆「吹牛」，她如坐針氈。老闆全部吃完後結帳，兩份點心加一壺茶和小費，不過花了20多美元。以現在物價，兩個成年人吃這麼少，真是相當節省。她等老闆走後，自己坐下又點兩、三份點心才吃飽離開。Grace吳認為，老闆這麼做，對她是一種折磨，她寧可自己埋單或回家吃泡麵，也不想吃飯吃不飽還要這麼難受。

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