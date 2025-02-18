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華人住宅維修 遇坐地起價 250→1000元

記者啟鉻／洛杉磯報導
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華人移民在美找人修繕住宅，要慎選施工公司。圖為工人維修屋頂。（圖／居民提供）
華人移民在美找人修繕住宅，要慎選施工公司。圖為工人維修屋頂。（圖／居民提供）

家庭住宅設施難免請人維修，但常有人抱怨，維修人員查看後，指出的設施故障遠比想像中嚴重，進而「坐地起價」。移民美國約40年的台僑劉安琪表示，這樣的事情經歷很多，建議還是要找有資質公司，可減少或避免法律糾紛。

劉安琪早年留學中東，移民美國後於1985年購置了房子。由於時間久了，住宅設施會出現問題，請來的維修工到達後可能會坐地起價，稱故障遠比當初講的複雜。

不久前，他家浴室的蓮蓬頭頻繁漏水，請了一位維修工人。起初在電話中，對方說要解決浴室蓮蓬漏水，可能是下面進水管問題，大約一小時可完成維修，開價250美元，最多二個小時500美元。可當對方檢查後說，蓮蓬使用年頭太久，內部維修很困難，需要全部換新。這樣要拆掉舊的系統，然後按裝新的，材料與人工加起來將近1000美元。

劉安琪說，為了能儘快修好蓮蓬漏水，還是勉強同意了。可是在維修過程中，工人不慎又將浴缸弄壞了，他不得不再買一個新浴缸。維修工人去買了新浴缸換上，但卻在牆上留了一個大洞。劉安琪說，本來是250美元可以完成的項目，最終漲到近1000美元，而且還留下一個「尾巴」，哭笑不得。

劉安琪認為，若維修家庭設施，一定要找正規有執照的公司，多找幾家比較價格。如果後來坐地起價，可以與對方殺價，覺得價格合適後再繼續。另一個關鍵是，在維修過程中，主人一定要在現場「監工」，避免損壞其他物品。

還有的維修公司利用廣告促銷，最終價格一再上漲。劉安琪說，還有一次他家窗子被白蟻蛀了需要更換。他找一家推送廣告的公司，說按照廣告優惠價格，換一扇窗子可以提供200美元的優惠。可是公司人員到家查看說，換一扇窗子是1000美元，其中優惠200美元，實際價格是800美元（材料和用工）。可最終工人上門更換窗子時，又說還是這樣那樣的問題要解決，最終漲到一扇窗子包工包料2000美元。劉安琪表示，這樣一再找各種理由漲價，只好工程作罷。

在家庭設施維修中，屋頂工程是比較重要的，一定要找正規公司來做。而且，這項工作有風險，工人一旦不慎從高處墜落摔傷甚至有生命危險。一般有資質公司都會給工人買工傷保險。且正規公司在報價時，都會將價格細目寫的比較清楚，還有規定保修期。

到工程轉包情況。幾年前修屋頂，找來一位有執照的華人業者實地評估，對方最後給出報價是2萬8000美元。他再找一家韓資公司，對方報價2萬4000美元。之後，他又去找了一家墨西哥業者開的公司，對方報價是1萬8000美元。於是他權衡三家公司報價後，確定由這家墨西哥人的公司來修屋頂。

在與墨西哥業者攀談時，對方告訴他，那個華人和韓國人開的公司都是找墨西哥人開的公司做修屋頂的，那些公司雖然註冊登記，卻沒有維修人員，都是將修屋頂施工轉包出去，賺取工程轉包差價。

華人移民在美找人修繕住宅，要慎選施工公司。圖為工人維修空調系統。（圖／居民提供）
華人移民在美找人修繕住宅，要慎選施工公司。圖為工人維修空調系統。（圖／居民提供）

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