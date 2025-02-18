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南加春暖提前 果樹早2月豐收 華人園藝喜憂參半

記者楊青╱洛杉磯報導
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南加今年早春，不少地區果樹提早兩個月開花結果。（記者楊青╱攝影）
南加今年早春，不少地區果樹提早兩個月開花結果。（記者楊青╱攝影）

南加州不少地區剛入2月就春暖花開，果樹結果提前整整兩個月。 節氣提前到來，帶來勃勃生機，但也打亂很多人早早訂好的旅行計畫，不少華人綠手指又喜又憂。

加州幾乎全年陽光普照，但每年2月，仍大多是花草蕭瑟，果樹更不是季節。不過今年似乎大不一樣，早春2月，已到處是萬物萌生，蓄勢待發的樣子。

「早在聖誕節期間，院子裡就突然聞到花的清香」，阿蘇薩(Azusa)華人園藝愛好者Linda李說，往年聖誕和新年期間，她的院子根本不可能有花香，但2024年末，後院青梅樹、琵琶樹、檸檬樹，全都開滿花；到中國農曆新年再一看，果樹全都繁花落儘，枝頭長滿成串小果。

Linda李喜歡研究花草的生活習性。她說，這些果樹種了十多年，幾乎沒有這麼早就開花結果。例如她家的青梅樹，往年都是2月底將近3月才開花，4月底5月初果子成長收穫，但今年提前整整兩個月；琵琶雖然近年開花結果的時間越來越提早，但也沒有1月就結果的情況，現在的情況相當罕見。

聖迪瑪斯（San Dimas）林先生家30多年的桑葚樹，今年也早早冒芽。林太太表示，她家的幾棵大桑樹，幾乎每年至少要2月底3月才開始出現新綠，但今年元旦剛過，不少枝頭已經發芽。她本來以為，2024年南加幾乎全年無雨，照理說果樹生長周期會受影響延遲，沒想到正好相反。

「節氣提早，本來不算壞事，但卻打亂家庭旅行計畫」，林太太表示，孩子明年上大學，全家早早訂好4月春假時，前往東部看學校，但按照目前的情況研判，4月可能正好是她家桑葚豐收的時候。林太太表示，她家的桑葚，往年都是5月中旬開始豐收，每天都有大量桑葚需要採摘，鮮果零售和做成桑葚酒，是她家最忙的時候。「桑葚和別的水果不一樣，每年成熟好幾次，必須當天採摘，否則就會掉落爛在地上」，今年從目前情況看，可能只能眼睜睜讓大批果實爛掉。

Linda李也有同樣煩惱，始料未及的節氣提前，打亂她的旅行計畫。Linda李說，早早訂好3月到日本旅行，回來等青梅收成；但現在看來，旅行與青梅收成可能在同一時間，市面上接近十美元一磅的新鮮青梅，只能拜託朋友幫忙採摘，轉送友人。

南加州園藝達人邱啓宜表示，傳統的春天以春分為標志，一些地方也以清明節畫分春天；春分或清明後，才算春天開始。氣候溫和的南加州，則通常以農曆元宵節作為春天界定，如果氣溫達到41度以上，晚上平均溫度50度以上，持續十天，就意味春天開始。南加州今年顯然春來早。

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南加今年早春，不少地區果樹提早兩個月開花結果。（記者楊青╱攝影）
南加今年早春，不少地區果樹提早兩個月開花結果。（記者楊青╱攝影）
Linda李家的枇杷樹已結滿果子。（記者楊青/攝影）
Linda李家的枇杷樹已結滿果子。（記者楊青/攝影）
南加今年早春，不少地區果樹提早兩個月開花結果。往年3月才見果的青梅樹，提前整整兩...
南加今年早春，不少地區果樹提早兩個月開花結果。往年3月才見果的青梅樹，提前整整兩個月結果。（記者楊青╱攝影）
Linda李家的枇杷樹已結滿果子。（記者楊青╱攝影）
Linda李家的枇杷樹已結滿果子。（記者楊青╱攝影）
冬天的果子還在樹上，春天的果子也掛上枝頭。（記者楊青╱攝影）
冬天的果子還在樹上，春天的果子也掛上枝頭。（記者楊青╱攝影）

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