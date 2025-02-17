二手店驚見奧運金牌 賣5.99美元

一名抖音網友日前在救世軍二手店發現一枚里約奧運獎牌，售價5.99美元；但也有人認為可能是紀念品或複製品 。（馬庫斯抖音截圖）

每日郵報報導，一位加州 顧客，日前在當地救世軍（Salvation Army）二手店發現一枚2016年巴西（Brazil）里約熱內盧（Rio de Janerio）奧運 金牌，以5.99美元購得。這位名叫馬庫斯（Marcus）的抖音（TikTok）用戶在影片中表示，「若有任何奧運選手遺失2016年的奧運金牌，我這裡有。你將這枚金牌遺留在聖地牙哥 （San Diego）的救世軍，現在它很安全，我不是真的需要它。」

影片一發出，立刻引發不少議論。許多人留言對價格感到驚訝。一位網友說：「只要5.99美元？我在當地舊貨店買一個舊的玻璃杯，也要3.50美元。」有網友稱：「獎牌零售價格本來就不是固定的。」也有一些人表示：「若發現這枚獎牌，也會購買。」一名網友評論：「我會把獎牌掛在牆上，編造一個關於我參加奧運的故事。」

許多人希望馬庫斯分享「獎牌屬於誰」的細節，而從獎牌特寫中可看見，獎牌框架刻有「Cisco SSBR "Always Vigilant"」字樣。一些人猜想，這可能代表科技公司思科（Cisco），該公司曾為NBC的奧運會報導提供網際協議（IP）影片傳輸和分發及網路安全解決方案等。

也有人認為，馬庫斯發現的獎牌與奧運網站上列出的里約奧運官方金牌有明顯不同，認為是紀念品或複製品。「可能是參與獎，也可能是假的。2016年里約奧運會獎牌在繫帶的硬體連接部位，與這枚獎牌有所不同，金的顏色也不那麼亮。」

還有部分網友留言，分享在二手店淘到的奧運相關物品。有網友表示，曾在Goodwill買到2008年北京奧運時，美國競速滑冰隊的外套，只要8美元；還有網友說，我買到過2016年奧運的官方毛衣，這些都是怎麼流到民間的？