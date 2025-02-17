一場大雨水庫滿了 南加水庫水位高於歷史平均 今夏不限水

南加州猛獁山滑雪場這兩日降下約3呎的雪量。（美聯社）

一場受大氣河（atmospheric river）推動的強大冬季風暴上周襲擊整個加州 ，不但在各地降下大量雨雪，也使加州最大水庫水位驟升22呎。

截至13日下午，因約國家森林（Inyo National Forest）的猛獁山（Mammoth Mountain）滑雪場已降雪3呎，大浩國家森林（Tahoe National Forest）海拔8019呎的唐納峰（Donner Peak）也降雪近1呎。

在雨量方面，截至13日上午，灣區各地降雨量為1到3吋，聖塔克魯茲山區降雨量達4到5吋。最近遭大火肆虐的洛杉磯 地區也降下2到3吋雨量，氣象局稱，13日是洛杉磯自去年2月以來最潮濕的一天。

聖荷西信使報指出，過去兩周接連而來的風暴已使加州最大水庫沙斯達湖（Shasta Lake）水位急速上升了22呎，第二大水庫奧洛維爾湖（Lake Oroville）水位更上升了23呎。數據顯示，加州12日包括南加 州在內幾乎所有水庫的水位都高於歷史平均，而南加州水庫也能高於歷史平均，是因為接受了來自北加州的大量供水。

戴維斯加大名譽教授、也是加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）水資源政策中心（Water Policy Center）資深研究員蒙特（Jeff Mount）說：「加州已連兩年獲得豐沛雨雪，看來今年也不例外。連續三年降下大量雨雪對加州來說實屬罕見。」

蒙特預測，在春季內華達山脈（Sierra Nevada）開始融雪後，沙斯達湖和奧洛維爾湖水庫都將滿水，意味著北加州今年夏季將不會再進行限水措施。

不過，強大風暴導致一些道路變得十分危險，也影響了機場交通。氣象局警告，沙加緬度和聖荷昆谷地區可能出現龍捲風，山區主要交通幹道可能發生雪崩。此外，人們對剛經歷過大火的洛杉磯地區的憂慮更深，擔心大雨可能造成土石流。

數據顯示，自去年10月以來，北加州的降雨量一直多於南加州，尤其是80號公路以北的地區天氣非常潮濕。以12日為例，舊金山的降雨量是歷史平均的105%，洛杉磯的降雨量只有歷史平均的31%。