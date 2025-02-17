我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

一場大雨水庫滿了 南加水庫水位高於歷史平均 今夏不限水

編譯廖宜怡／綜合報導
南加州猛獁山滑雪場這兩日降下約3呎的雪量。（美聯社）
南加州猛獁山滑雪場這兩日降下約3呎的雪量。（美聯社）

一場受大氣河（atmospheric river）推動的強大冬季風暴上周襲擊整個加州，不但在各地降下大量雨雪，也使加州最大水庫水位驟升22呎。

截至13日下午，因約國家森林（Inyo National Forest）的猛獁山（Mammoth Mountain）滑雪場已降雪3呎，大浩國家森林（Tahoe National Forest）海拔8019呎的唐納峰（Donner Peak）也降雪近1呎。

在雨量方面，截至13日上午，灣區各地降雨量為1到3吋，聖塔克魯茲山區降雨量達4到5吋。最近遭大火肆虐的洛杉磯地區也降下2到3吋雨量，氣象局稱，13日是洛杉磯自去年2月以來最潮濕的一天。

聖荷西信使報指出，過去兩周接連而來的風暴已使加州最大水庫沙斯達湖（Shasta Lake）水位急速上升了22呎，第二大水庫奧洛維爾湖（Lake Oroville）水位更上升了23呎。數據顯示，加州12日包括南加州在內幾乎所有水庫的水位都高於歷史平均，而南加州水庫也能高於歷史平均，是因為接受了來自北加州的大量供水。

戴維斯加大名譽教授、也是加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）水資源政策中心（Water Policy Center）資深研究員蒙特（Jeff Mount）說：「加州已連兩年獲得豐沛雨雪，看來今年也不例外。連續三年降下大量雨雪對加州來說實屬罕見。」

蒙特預測，在春季內華達山脈（Sierra Nevada）開始融雪後，沙斯達湖和奧洛維爾湖水庫都將滿水，意味著北加州今年夏季將不會再進行限水措施。

不過，強大風暴導致一些道路變得十分危險，也影響了機場交通。氣象局警告，沙加緬度和聖荷昆谷地區可能出現龍捲風，山區主要交通幹道可能發生雪崩。此外，人們對剛經歷過大火的洛杉磯地區的憂慮更深，擔心大雨可能造成土石流。

數據顯示，自去年10月以來，北加州的降雨量一直多於南加州，尤其是80號公路以北的地區天氣非常潮濕。以12日為例，舊金山的降雨量是歷史平均的105%，洛杉磯的降雨量只有歷史平均的31%。

加州 洛杉磯 南加

上一則

加大申請總人數減少 麥賽德加大逆勢激增45%

下一則

洛縣外國人持有15萬套空屋 中國買家多

延伸閱讀

加州州長對無證移民態度 向川普靠攏

加州州長對無證移民態度 向川普靠攏
未來一周美股三大觀察變數

未來一周美股三大觀察變數
賀錦麗若選2026加州州長 川普盟友將迎戰

賀錦麗若選2026加州州長 川普盟友將迎戰
紐約布碌崙男子冒充ICE官員性侵未遂 假釋期再犯恐面臨重刑

紐約布碌崙男子冒充ICE官員性侵未遂 假釋期再犯恐面臨重刑
莉莉柯林斯代孕產子挨轟 丈夫留言護妻

莉莉柯林斯代孕產子挨轟 丈夫留言護妻
下一個特赦他？「比特幣耶穌」涉嫌詐欺逃稅 馬斯克求助川普

下一個特赦他？「比特幣耶穌」涉嫌詐欺逃稅 馬斯克求助川普

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25
不少華人家長反映，孩子在學校感染流感，並將病毒傳給全家。此為示意圖。(pexels)

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

2025-02-10 15:31

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉