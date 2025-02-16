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加州公務員年薪可達百萬 多來自兩大公營退休基金單位

編譯胡立宗／綜合報導
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2024年度加州公務員9人年薪破百萬。（路透）
2024年度加州公務員9人年薪破百萬。（路透）

加州公務員的薪水也可以超過每年百萬，最高薪的多半是加州大學各校區的教練，年薪可能超過400萬美元。另外，兩大公營退休基金CalPERS 與CalSTRS也是很多百萬公務員的工作地。

沙加緬度蜂報近日發布了最新的「加州公務員薪資資料庫」（Bee's State Worker Salary Database），其中就有這些年薪破百萬元者。資料庫9月還會再度更新，因為加州大學體系那時會發布薪資數據。

加州主計長辦公室公布的薪資數據，百萬公務員近年有增加趨勢：2019年度三位，2023年度增為五位，2024年九位，部分原因來自通貨膨脹。另外，目前的百萬公務員幾乎都來自公營退休基金，「加州公務員退休基金」（CalPERS）與「加州教師退休系統」（CalSTRS）。

薪資最高的公務員是CalSTRS 的前任投資長Christopher Ailman，他在離職前共獲得180萬美元的薪給，61萬2000美元為薪資，120萬美元為獎金等其他收入。

CalSTRS的執行長Cassandra Lichnock與新任投資長Scott Chan，年薪也都超過百萬。

CalPERS的五人年薪也過百萬，分別是：執行長Marcie Frost，專業投資員Dan Bienvenue、Arnold Phillips、Anton Orlich與Sarah Corr。

其他四位CalPERS、CalSTRS的公務員，與一位「加州薪給保險基金」的雇員，則是差一點就超過百萬，每個人年薪98萬美元。

一個比較特殊的百萬公務員是懲教廳的牙醫George Soohoo，他的薪資加上不休假獎金超過120萬元。

對於公務員也能賺到百萬年薪，洛杉磯加大安德森管理學院的研究學者Sanford Jacoby表示，這些公部門雇員管理基金的難度跟華爾街投資員差不多，但年薪遠低於後者。

他說，公部門投資員的高薪多半來自績效獎金，以5000億美元的CalPERS為例，因為股市持續走揚，因此近年才能拿到更多獎金。同時，相比於其他公共基金，CalPERS與CalSTRS薪給並不算特別高 ，但一樣要跟民營投資者競爭。

加州大學 投資 退休

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