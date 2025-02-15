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洛市逾1300消防栓待修 寶馬山災區在列

編譯胡立宗／綜合報導
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大洛杉磯需要維修的消防栓。深紅的屬於市府，橙色的為私有，左下的灰色區域是寶馬山火場。（取自KCAL News）
大洛杉磯需要維修的消防栓。深紅的屬於市府，橙色的為私有，左下的灰色區域是寶馬山火場。（取自KCAL News）

寶馬山山火後，部分民眾抱怨家附近的消防栓根本沒用，消防員到了卻沒水滅火。KCAL電視台調查後發現，洛杉磯市內，確實有1319樁消防栓應修未修，甚至一些2024年初就已報修。

理論上，消防局每年都要檢查每一樁消防栓，並將故障的回報給洛杉磯水電局（Los Angeles Department of Water and Power）。然而，除了寶馬山火場有十幾樁去年就報修的，洛市其他地方還有好幾年都沒修的。

寶馬山居民Bob Sanders回到家後發現，除了他家，鄰居家都燒光光，但讓他憤慨的是，部分消防員說，趕到時消防栓根本不出水，他們無法救火。

KCAL自洛杉磯消防局取得的紀錄顯示，Bob Sanders社區裡的消防栓，編號40008，2024年2月29日就由消防局回報「需要維修」，距野火發生幾乎一年。

Bob Sanders說，「這……這真是無可原諒，明知消防栓有問題，但卻放著不管」，就算故障的消防栓不是很多，但維修工作恐怕不是那麼足夠，「消防栓沒用一定會增加財損」。

・洛市需要維修的消防栓

KCAL取得的去年8月5日的文件顯示，2024年1月至2025年1月，消防局共查察了6萬5979樁消防栓，其中2%、即1319樁需要修理，並已回報給水電局。另外1350樁則需要進一步檢查。

單是寶馬山一地，火災發生前就有11樁消防栓待修，不過只有1樁在火場附近。

退休的消防大隊長Rick Crawford表示，在他任職的33年間，年度檢查每年都要做， 而且必須馬上修復，「不能等一天、等一周，甚至等一年，消防栓就是打火的生命線」。

KCAL News先問了水電局的執行官Janisse Quinones，在火災發生前是否有收到消防栓故障的通知，她回答「沒有」；至於是否有應修未修的，她也說，「就我們所知，沒有」。她的下屬更表示，消防局2024年沒有回報任何消防栓待修。2023年也沒有，2022年375樁，2021年5樁。

KCAL News接著問了市長貝斯（Karen Bass）為何會發生各說各話的事，貝斯回答：「她接受到互相矛盾的訊息，但是府會清查到底」。

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