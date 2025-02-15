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運用名人投資詐財 聖費南度男面臨20年牢

洛杉磯訊
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聖費南度男子14日承認利用旁氏騙局欺詐超過590萬元投資款，他將面臨至少20年聯邦牢刑。（司法正義中心）
聖費南度男子14日承認利用旁氏騙局欺詐超過590萬元投資款，他將面臨至少20年聯邦牢刑。（司法正義中心）

聖費南度谷一名男子14日向洛杉磯法庭認罪，承認自己使用名人投資的謊言，在教會中欺騙年長者投資，並以龐氏騙局的手法，獲得超過590萬美元的不義之財。

洛杉磯聯邦檢察官辦公室表示，48歲的德哈布斯堡（Sylvein William Maximilian D'Habsburg XVII）居住在聖費南度谷西山（West Hills），14日對一項電匯欺詐控罪並表示認罪。本案將在5月30日量刑，檢察官表示，被告至少將在聯邦監獄服刑20年。

根據聯邦檢察官辦公室的指控，德哈布斯堡從2018年1月到2023年6月五年半期間，聘請了招募人員為他的兩家公司Wild Rabbit Technologies LLC和BAI Intelligence LLC物色投資人，其主要目標是針對當地菲律賓社區，包括教堂和教區附近的老年居民。

在投資演講中，德哈布斯堡聲稱他有一個人工智慧技術可以預測未來，並檢測COVID-19感染情況。檢察官稱，他還向潛在投資者謊稱他的公司，從包括科比、喬丹等運動名將和蘋果電腦聯合創始人Steve Wozniak那獲得了約5億美元的投資，但這些都是謊言。

德哈布斯堡先後拿到投資人超過590萬美元的投資款後肆意揮霍，購買豪華轎車，包括1933年勞斯萊斯幻影 II（Continental Sedanca de Ville），以及稀有古董，包括一對1800年代出產的義大利雕刻鍍金木扶手椅寶座等等。

投資 洛杉磯 義大利

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