美中貿易萎縮、電商壓境、油價高漲 華人卡車運輸業度小年

加州交通廳官員與北美卡車運輸協會會員們交流。（北美卡車運輸協會提供）

新冠疫情期間一度人氣超高的華人 物流與卡車運輸業，不敵電商 壓境、油價高漲與美中貿易萎縮，新年伊始「度小年」。

每年中國農曆新年之後到夏季之前，通常是美國卡車運輸淡季，但南加華人卡車運輸業者表示，現在這一行的清淡和低谷已不是季節性，而是整個行業面臨巨大挑戰，包括規模越來越大的電商、居高不下的油價及跌入谷底的中美貿易，都讓華人卡車業者舉步維艱。

北美卡車運輸協會的主要發起人。（北美卡車運輸協會提供）

「南加華人卡車運輸寒冬疫情之後就開始了，」北美卡車運輸協會主席關逾表示，疫情期間華人物流倉儲和卡車運輸生機勃發，卡車司機人數倍增，卡車運輸異常紅火。但短短幾年，現在大約三分之一的車主賣掉了自己卡車，一些經營了幾十年的貨運老字號大批出售貨車、甚至退出本行。

關逾表示，電商平台近年急劇擴張，導致倉儲和卡車運輸業的利潤空間受到嚴重擠壓。以亞馬遜 為例，幾乎全面掌控電商平台，無論在貨物銷售、運輸數量和運輸價格上都呼風喚雨，單打獨鬥的卡車運輸實在難以抗衡。

北美卡車運輸協會負責人應邀前往聯邦交通部參加慶祝活動。（北美卡車運輸協會提供）

他解釋，美國政策給予海外購物者每人800美元的免稅額，電商因此賺盡了便宜，因為一個進口貨櫃通常容納2000至3000位買家的貨物，這些網上的訂貨進口時省去了關稅，電商因此以比實體店優惠得多的售價出售，同時也導致實體貿易潰不成軍，即便是優質商品也難以與低價競爭。

關逾表示，大批的電商通過亞馬遜平台出售，亞馬遜為來自世界各地的進口貨物做最後一哩的配送，近年更組成自己的大型物流倉儲和大型貨車，使得華人運輸業者的處境雪上加霜。他表示，運輸卡車給亞馬遜送貨，等待卸貨時間長達24小時，沒有任何資金補償；亞馬遜自己的火車則可以隨到隨放，無論在時間、人工成本和貨櫃周轉等方面都占盡優勢。

來自中國的外貿進口嚴重萎縮，也使得南加州華人卡車運輸業的貨運量大大減少。不少華人運輸業者表示，以前洛杉磯市中心的商品批發市場是他們往來最多的地方，不少華人貿易進出口公司經營家具、玩具、廚房用品、體育用品、日用品和小五金等等，大批商品從洛杉磯運往全國各地。但現在很多店家已關門倒閉，剩下的商家也生意清淡。最近幾年大批一元店倒閉，更是大大縮小華人卡車運輸業的版圖。

「我在一年前賣掉了幾乎所有的卡車，只留下一輛自己玩玩。」在南加經營卡車運輸超過20年的資深業者徐先生說，在事業高峰期他曾擁有17輛卡車，運輸隊伍每天跑遍全美，但經營到最後已幾乎沒有利潤空間。他表示，今年油價居高不下，柴油價格近年一直在3.5美元甚至4美元以上，人工有增無減，加上貨車老舊維修費大增，貨運量卻吃不飽，只好關門了事。