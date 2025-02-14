涉性侵撞死人台通緝犯尋庇護 法界：ICE遣返不必經法院

在台灣涉嫌性侵及酒駕致死的蔡正為，潛逃美國多年後被捕，面臨遣返。蔡正為的律師團隊計畫為他申請遞解暫緩與庇護。（聯邦緝毒署 X平台）

在台灣涉性侵及酒駕致死的蔡正為，潛逃美國多年後，日前被捕。本案後續發展，引各界關注。代理蔡正為的章誠律師事務所（TEZ Law Firm）指出，當事人正尋求法律協助。

該事務所指出，台灣目前仍稱「中華民國」，與中國大陸不是同一政治體系，台灣公民無法在美國申請政治庇護 。不過，台灣公民可以考慮遞解暫緩（Deferred Removal）及反酷刑保護（CAT）；前提是能證明若返回台灣，將面臨司法酷刑或不公平審判。曾遭遇警方或黑幫威脅、暴力或其他不公平對待，可作為申請遞解暫緩的依據。

事務所法務助理葛中平表示，美國與台灣之間，存在司法合作協定，特別是在川普任內，美方加強與多國合作，打擊跨國犯罪及逃犯。蔡正為被捕，可能在此背景下進行，但尚無明確證據顯示，台灣執法部門直接參與此次逮捕行動。

蔡正為目前被拘押，尚未收到法院正式指控文件。葛中平表示，依照美國法律，若台灣未對蔡正為做出定罪，美方不得將他視為罪犯。在這種情況下，律師團隊將協助蔡正為申請庇護或遞解暫緩，並嘗試為其爭取保釋。葛中平強調，蔡正為的妻子與兩名孩子也在美國，且已申請庇護，這可能有助強化家庭團聚（Family Unit）的法律立場。

蔡正為已同意委任的律師事務所向媒體說明案情，以期透過媒體報導，為其辯護提供有利支持。蔡正為強調，他不是罪犯，願意配合法律程序，證明清白。葛中平表示，未來將持續跟進案件進展，並視情況，決定是否採取進一步法律行動。目前，相關執法部門尚未對案件作出評論。

移民律師許俊良表示，目前「聯邦移民暨海關執法局」（ICE ）的執法方式，較過去更嚴格，許多案件甚至不經法院審理，直接執行遣返 程序。根據ICE現行政策，非法居留且涉嫌犯罪的外國人，將可能迅速遞解出境。許俊良指出，按一般程序，ICE在美國境內進行遣返，通常需經過移民法院審理，但目前因政策變更，許多案件不再經過完整法庭程序，而是直接加速遞解。「只要ICE認定當事人涉及犯罪，且無合法身分，就能立即將其遣返」。

針對遭台灣通緝的無證移民被ICE逮捕，許俊良分析，當事人在台灣已被通緝，ICE執法不會考慮美國是否認可該通緝令，而是依據國際執法合作機制，將他遣返回台灣。「目前政策不涉及是否遭受不公平審判、人道考量或家庭團聚等因素，一旦被認定無合法身分，ICE將直接執行遣返」。

此外，許俊良表示，台灣民眾透過政治庇護取得美國合法身分的案例極少，「台灣不屬社會動蕩或政治迫害國家，很難符合庇護申請標準。即便當事人家屬正在申請庇護，也不會影響ICE遣返當事人的決定」。

美國政府目前執行「快速遞解」（Expedited Removal）政策，允許ICE在未經法院審理情況下，直接遣返符合條件的非法移民。該政策是川普上台後開始實施，至今未受法律挑戰。許俊良強調，加速遞解程序中，無須經過法庭聽證，當事人因此失去提出國際人道主義考量或個人特殊情形等申訴機會。「目前被ICE逮捕後，成功留下的案例極少，一旦進入遞解程序，幾乎無法透過法律手段進行抗辯。」許俊良說，即使當事人正在申請政治庇護，這個申請程序本身，並不能提供合法身分保障，也不會影響ICE的執法行動。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處表示，不便評論此事。