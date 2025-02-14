辯護律師：台男在台遭通緝罪名 在美不構成犯罪

台灣男子蔡正為涉嫌性侵未成年少女及酒駕致死案。圖為酒駕致死案現場。（取自新北市政府警察局臉書）

中華民國 籍男子蔡正為，因涉嫌性侵未成年少女及酒駕致死等重大刑案，2017年保釋期間潛逃美國，並在2018年遭台灣通緝 。蔡正為2日在阿蘇薩市（Azusa）被美國執法部門逮捕，其律師團隊講述更多案件細節。

受蔡正為委任的章誠律師事務所（TEZ Law Firm）法務助理葛中平表示，蔡正為在台期間，涉及兩起重大案件，分別是2015年或2016年的性侵未成年案，以及2017年造成2死11傷的酒駕事故。

第二起案件發生後約兩、三個月，蔡正為在保釋期間購買機票前往美國。蔡正為透露，期間曾試圖透過中間人與受害者家屬和解，以減輕刑責。蔡正為說，這位中間人捲走約20萬多台幣（約6000美元）的款項潛逃，導致和解未果。蔡正為指出，台灣法律對酒駕致死案件，即便與受害者家屬和解，檢方仍可依法起訴。

對涉嫌性侵未成年少女，蔡正為表示，這是一起商業性交易事件，他當時不知道對方是未成年人。該案發生後半年，才因相關人士供述而被查獲。在當時的委任律師建議下，蔡正為選擇認罪，改判社區服務而非監禁。

葛中平指出，雖然台美間有司法合作協定，但蔡正為在台灣的通緝罪名，在美國不構成犯罪。葛中平同時觀察到，近期美方似乎加強對台灣外逃人士的查緝力度，包括波士頓 等地，都有類似案例。葛中平強調，作為法律從業者，他們會在合法範圍內提供法律協助，但不會偏離專業原則。