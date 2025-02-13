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走線華男找工作 卻被群毆、誣告摸胸

記者王若然／洛杉磯市報導
Larry被一華男暴打。（Larry提供）
Larry被一華男暴打。（Larry提供）

2022年偷渡來美的華男Larry，原本打算在南加習得一技之長努力賺錢，結果卻在學校遭遇一頓胖揍以及檢察官的重罪起訴。雖然檢察官對他的起訴已經撤銷，但被暴打後遺留的精神創傷以及對方在網路上對其的汙衊，其造成的陰影可能會跟隨他一輩子。

Larry 2022年通過走線進入美國。與這一時期其他走線來的中國大陸人類似，他們都因不滿在中國的生活狀況，想來美國通過自身努力，創造財富。Larry選擇就讀發牌學校，希望學成後可以到賭場當荷官。他在洛杉磯某發牌學校通過兩個月的學習，成功拿到畢業資格證；不過在畢業時，他已經耗盡所有儲蓄，需要立刻找工作掙錢。

Larry 2023年10月在網上看到北加屋崙市（Oakland）一所發牌學校的廣告，稱可以幫忙安排工作。他打電話諮詢，老闆助理張女士稱繳納1500美元，可以幫他安排工作。Larry得知後，立刻在次日凌晨3時動身開車，前往屋崙市的這家發牌學校。他到達該學校的時間，是10月9日中午12時。

Larry說，他與這所學校的校長面談，對方是白人，告訴他要繳納5700美元，才可以幫忙安排工作。Larry說，他當時很震驚，身上只有1500美元，而且其中的1000美元，還是從朋友那借來。經過交涉，對方同意Larry繳納2500美元。迫於找工作心切，Larry一咬牙，用信用卡支付現金不足的1000元，湊齊費用。然而當天晚些時候，對方表示，需要Larry在學校學習三、四個星期，才可以安排工作。Larry一聽很著急，他前往該學校是為直接找工作，不是繼續學習，他要求退錢。

白人校長讓Larry到門外走廊等待，Larry出來後，見到當初跟他通話的華女助理。Larry說，張姓助理當時蹲在地上，看到Larry後罵了一句，雙方接著爆發語言衝突，該華女助理衝進校長辦公室，稱Larry摸她的胸。

此時有另一名華男進入辦公室，幾個人一起群毆Larry。Larry說，「我是偷渡進來的，不敢反抗。」「原本以為他們不會下手很嚴重，結果我被打得滿臉是血。他們一邊打我，還一邊拍照。」幾個人打完他後，就打電話報警，稱Larry性騷擾華女助理。Larry說，他當時英文不好，警察把他銬走，沒有聽他太多解釋。Larry說到這很氣憤，稱「我這麼辛苦偷渡來美國，想賺點錢，還被這群人這麼搞」。

Larry被警察帶走後，先是被送到醫院進行救治，之後被關押在當地警局拘留所。Larry表示，當時很絕望，「心想完蛋，這是聯邦重罪，要關好久。」他說，有請求警方調取學校的走廊監控，但警察後來表示，監控是壞的。

Larry在監獄共被關三、四天，之後得到釋放，他被法院下禁制令，不得接觸該學校。2024年4月18日，起訴Larry的檢方，撤銷對他的訴訟。

雖然對Larry的起訴已經撤銷，但這件事對他的影響揮之不去。首先，Larry交給學校的2500元一直沒有退回；其次，這所學校相關人士，在事後不停在抖音上詆毀他，將他的個人信息、照片公之於眾。Larry之後被醫生診斷為抑鬱症。

2024年7月5日，忍無可忍的Larry對學校提告，要求該學校退款、賠償及道歉。Larry說，近一年他找很多律師，但大多數律師因很難拿到賠償，而拒絕接手案件。經查，學校的那名白人校長已經申請破產，但發牌學校仍在營業。目前Larry為提告，律師費已花2萬5000美元。他說，這些錢，都是他辛苦做廚師賺來的。Larry說，自從被檢察官起訴，他就無法進入賭場工作，只得另尋他法。如今雖然檢方已撤訴，他也不想去賭場工作。

Larry提告發牌學校一案，將在今年2月25日開庭審理，記者致電本案中位屋崙市的發牌學校，對方一聽是記者，立刻掛斷電話。對記者的短信問詢，也沒有回覆。

法庭文件顯示，檢方對Larry性騷擾攻擊的指控撤銷請求被法院批准。（Larry提...
法庭文件顯示，檢方對Larry性騷擾攻擊的指控撤銷請求被法院批准。（Larry提供）

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