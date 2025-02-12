華女1分鐘申訴 收費車道罰金立減200元

華人收到240多元的快速車道罰單，在溝通議價後只用繳納32元。（受訪者提供）

近期，不少南加華人 收到來自收費車道（toll road）的信息，不僅有收費帳單還有因未按時繳費的罰單，其中不乏有騙子設下的陷阱，需要小心甄別。對於真實的罰單，也不一定要直接支付，有華人出招成功議價，將罰金一下減少200多美元。

洛縣的朱女士最近收到來自The Toll Roads的實體信件，打開後是一張罰單，2月2日開具。朱女士表示，她在1月中旬曾經駕駛過爾灣的收費車道，通常她在使用快速車道後會收到繳費帳單的通知，但這次她沒有得到任何提醒和帳單，而直接收到因未按時繳費而產生的罰單，總金額約240多美元，讓她感到不解。

困惑的朱女士選擇致電客服The Toll Roads詢問詳情。在說明了自己的情況並表達疑慮後，客服很通情達理地將原本的罰款金額降低至32美元，短短一分鐘的通話就為朱女士節省了200多美元。朱女士表示，收到罰款後不一定要直接支付，若對情況有異議可以積極與相關部門溝通，就有可能爭取到議價空間。

與收到真實罰單的朱女士不同，住在蒙特利公園市 的華女 Kylie近日也收到收費車道的帳單，但最後發現是詐騙。Kylie近期不小心駕車進入了I-10的收費車道，雖然行駛了不到一分鐘便換道，幾天後她卻收到了自稱「The Toll Roads」的短信，要求她支付6美元。Kylie點開短信中的鏈接，發現該網站看起來還挺正式，但出於謹慎，她決定直接搜索The Toll Roads的官方網站。經過查證，她發現該網站其實是詐騙網站，且這種騙術近期十分流行。

The Toll Roads官方已經對此類詐騙行為發出警示，提醒車主們應該警惕來自未知來源的短信，並強調該公司不會向非帳戶持有者發送短信。官方建議，若車主收到疑似詐騙短信，應該登入自己的The Toll Roads的官方帳戶，通過帳戶安全設置中的「通知驗證」（Notification Verification）功能進行核實。如果收到的是詐騙短信，應立即向美國網絡犯罪報告中心（www.ic3.gov）舉報。