惡性治安事件頻傳 南加律師為受害者提供免費法扶

南加州橙縣法律界人士11日正式啟動「治安犯罪受害者公益援助法律計畫」，華洋律師聯手，為惡性治安事件受害者提供免費法律援助，打擊愈演愈烈的治安犯罪。（治安犯罪受害者公益援助法律計畫組織提供）

南加 州橙縣法律界人士11日正式啟動「治安犯罪受害者公益援助法律計畫」，華洋律師聯手，為惡性治安事件受害者提供免費法律援助，打擊愈演愈烈的治安犯罪。

當天在爾灣市君勝道銳律師事務所（Premium Legal Partners）舉辦的法律援助計劃啟動儀式，南加州 多個律師樓負責人和代表參加，表達參與和支持。公益援助法律項目負責人周建民律師表示，南加州華裔社區近年頻繁發生惡性治安事件，受害者往往因語言障礙或缺乏法律知識而無法有效維權，所以特別啟動公益援助計劃。

南加華裔社區近年頻傳針對華裔的惡性治安事件，案件數量居高不下，比如砸車、搶劫、入室盜竊等案件，受害者眾多，不少受害人不僅遭遇財產損失，還遭受武力攻擊和人身傷害。 周建民律師表示，他們近日接到一名華人受害人的案子，深感為惡性治安案件受害人提供法律援助的必要和緊迫，免費協助受害者與警局溝通，協調案件進展，協助追蹤財物線索，成為法律界與社區和民眾聯手打擊犯罪當務之急的有效途徑。

當天，一名要求保留姓名的受害人現場分享了自己在2月6日晚的遭遇。該受害人是當晚工業市Azusa大道一家華資商場發生車輛被砸盜竊事件的兩名受害人之一。

受害者表示，當晚7點左右，與朋友約在商場一家餐廳就餐，9點左右結束用餐後離開餐廳準備開車回家時，發現自己駕駛的黑色保時捷休旅車左後車窗被砸，放有許多財物的黑色背包丟失，包內裝有2萬美金現金、多張信用卡的錢包、一個多月前才買的最新款蘋果pro筆記本電腦、蘋果平板ipad等電子設備全部不翼而飛，最傷心的是，一個加密貨幣 冷錢包電子裝置正好放在其中這些被盜的電子設備中，其中存有300多萬美金的加密貨幣，包括比特幣，以太坊等重要加密貨幣，由於冷錢包是提取加密貨幣的唯一物理鑰匙，丟失後不可掛失，損失慘重。