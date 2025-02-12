我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

惡性治安事件頻傳 南加律師為受害者提供免費法扶

記者楊青/爾灣報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州橙縣法律界人士11日正式啟動「治安犯罪受害者公益援助法律計畫」，華洋律師聯手，為惡性治安事件受害者提供免費法律援助，打擊愈演愈烈的治安犯罪。（治安犯罪受害者公益援助法律計畫組織提供）
南加州橙縣法律界人士11日正式啟動「治安犯罪受害者公益援助法律計畫」，華洋律師聯手，為惡性治安事件受害者提供免費法律援助，打擊愈演愈烈的治安犯罪。（治安犯罪受害者公益援助法律計畫組織提供）

南加州橙縣法律界人士11日正式啟動「治安犯罪受害者公益援助法律計畫」，華洋律師聯手，為惡性治安事件受害者提供免費法律援助，打擊愈演愈烈的治安犯罪。

當天在爾灣市君勝道銳律師事務所（Premium Legal Partners）舉辦的法律援助計劃啟動儀式，南加州多個律師樓負責人和代表參加，表達參與和支持。公益援助法律項目負責人周建民律師表示，南加州華裔社區近年頻繁發生惡性治安事件，受害者往往因語言障礙或缺乏法律知識而無法有效維權，所以特別啟動公益援助計劃。

南加華裔社區近年頻傳針對華裔的惡性治安事件，案件數量居高不下，比如砸車、搶劫、入室盜竊等案件，受害者眾多，不少受害人不僅遭遇財產損失，還遭受武力攻擊和人身傷害。 周建民律師表示，他們近日接到一名華人受害人的案子，深感為惡性治安案件受害人提供法律援助的必要和緊迫，免費協助受害者與警局溝通，協調案件進展，協助追蹤財物線索，成為法律界與社區和民眾聯手打擊犯罪當務之急的有效途徑。

當天，一名要求保留姓名的受害人現場分享了自己在2月6日晚的遭遇。該受害人是當晚工業市Azusa大道一家華資商場發生車輛被砸盜竊事件的兩名受害人之一。

受害者表示，當晚7點左右，與朋友約在商場一家餐廳就餐，9點左右結束用餐後離開餐廳準備開車回家時，發現自己駕駛的黑色保時捷休旅車左後車窗被砸，放有許多財物的黑色背包丟失，包內裝有2萬美金現金、多張信用卡的錢包、一個多月前才買的最新款蘋果pro筆記本電腦、蘋果平板ipad等電子設備全部不翼而飛，最傷心的是，一個加密貨幣冷錢包電子裝置正好放在其中這些被盜的電子設備中，其中存有300多萬美金的加密貨幣，包括比特幣，以太坊等重要加密貨幣，由於冷錢包是提取加密貨幣的唯一物理鑰匙，丟失後不可掛失，損失慘重。

公益援助項目負責人William Livingston表示，犯罪行為的高發不僅威脅個人安全，也對整個社區的信任和穩定造成損害。希望通過公益援助項目，幫助受害者恢復信心，並為他們爭取應得權益。他表示，法律援助組織的律師們在協助這些受害者的同時，將保持與警方溝通並追查財物線索，法律援助組織也將不斷呼籲政府加強治安管理。

公益援助項目負責人William Livingston希望南加州更多的律師和法律...
公益援助項目負責人William Livingston希望南加州更多的律師和法律界人士加入公益法律援助計劃，共同幫助更多的受害人。（治安犯罪受害者公益援助法律計畫組織提供）
南加州橙縣法律界人士11日正式啟動「治安犯罪受害者公益援助法律計畫」，華洋律師聯...
南加州橙縣法律界人士11日正式啟動「治安犯罪受害者公益援助法律計畫」，華洋律師聯手，為惡性治安事件受害者提供免費法律援助，打擊愈演愈烈的治安犯罪。（治安犯罪受害者公益援助法律計畫組織提供）

南加 貨幣 加州

上一則

染肉毒桿菌 FDA召回13款鮪魚罐頭

下一則

南加夜空再現獵鷹9號水母雲 網友戲稱馬斯克小蝌蚪

延伸閱讀

唯恐錯失良機 美國大學校產基金會忙提高比特幣曝險

唯恐錯失良機 美國大學校產基金會忙提高比特幣曝險
中國信託貸款支付寬容措施 援助野火受災戶

中國信託貸款支付寬容措施 援助野火受災戶
第十九屆 迎春接彩為華裔社區增添春節氣氛

第十九屆 迎春接彩為華裔社區增添春節氣氛
美國中國信託銀行協助南加州大火受災家庭 一同共度難關

美國中國信託銀行協助南加州大火受災家庭 一同共度難關
班森賀華社糧食券盜竊猖獗 警籲長者用App鎖卡預防被盜

班森賀華社糧食券盜竊猖獗 警籲長者用App鎖卡預防被盜
中國DeepSeek竄紅 美科技股遭拋售 比特幣大跌6%

中國DeepSeek竄紅 美科技股遭拋售 比特幣大跌6%

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
不少華人家長反映，孩子在學校感染流感，並將病毒傳給全家。此為示意圖。(pexels)

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

2025-02-10 15:31
「超級豪宅」9日凌晨發生槍擊事件，造成1死5傷。(KTLA5)

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

2025-02-09 14:52

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚