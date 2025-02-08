霍格醫院爾灣院區擴建 孫氏家族再捐5000萬

致力於慈善事業的Diana和David Sun伉儷。（取自Hoag醫院基金會）

孫氏家族基金會（Sun Family Foundation）近日再度捐贈5000萬美元，支持霍格醫院爾灣 院區（Hoag’s Irvine campus）擴建計畫，將兩筆捐款總額提高至1億美元。華裔 慈善家、金士頓聯合創辦人孫大衛（David Sun）及夫人Diana Sun熱情推動「孫氏家族院區」（Sun Family Campus）的建設，此筆善款也使他們成為霍格醫院擴建項目捐款金額最高的家族。

孫氏家族院區將成為橙縣最具創新性、最全面的醫療院區，為更多社區居民提供霍格的醫療服務。該院區預計將於2026年竣工，包括對現有設施進行全面翻新，並新增專注於癌症 、消化、婦女健康及先進外科手術的住院和門診空間。擴建計畫將新增6棟建築，提供155張住院床位和12萬平方呎的門診空間。院區亮點包括複合式手術室、癌症病患專用急診室，以及更完善的產房。此外，院區內還將設計舒適的戶外空間，為病患和訪客提供綠意盎然的花園和開放式露天平台。

霍格醫院基金會主席Caroline A. Pereira 表示：「孫氏家族基金會的慷慨捐助，讓霍格能夠透過先進的設施、領先的醫師團隊和前瞻性的臨床研究，徹底革新醫療服務，造福無數患者。我們由衷感謝Diana和David Sun以及其家族所展現的社區的承諾與支持。」

作為Boldly Hoag活動的早期支持者，孫氏家族於2022年首次捐贈5000萬美元，帶動其他社區慈善家踴躍響應，通過數百筆大小額捐款共同支持院區建設。

霍格醫院基金會前董事會成員、現任Boldly Hoag執行委員會成員Diana Sun說道：「捐贈的最重要意義，不限於金額大小，而是蘊涵的意義與效應，實現聚沙成塔的目標。我們的捐款也是自己力所能及。只要大家齊心協力，便能成就非凡。」

為感謝孫氏家族的重大支持，霍格將新大樓命名為孫氏家族綜合大樓（Sun Family Complex）。該綜合大樓將包括位於Sand Canyon Avenue的孫氏家族院區醫院以及毗鄰的Hoag爾灣Sand Canyon健康中心。

致力於慈善事業的Diana和David Sun，多年來將捐助重心放在教育領域，並透過金士頓科技基金會（Kingston Technology Foundation）為霍格員工提供獎學金。受Diana的母親在霍格醫院住院時的正面經歷啟發，並隨著對優質醫療資源日益重視，醫療照護已成為孫氏家族的優先捐助項目。孫氏家族強調創造機會讓他人茁壯成長的重要性，並視此次捐贈為協助霍格團隊、病患和家庭開創光明未來的一種方式。

金士頓科技公司聯合創辦人兼首席營運長David Sun談道：「我們深刻瞭解了霍格如何透過完善的醫療服務支持整個家庭甚至多代人的健康。作為爾灣居民，我們經常經過霍格，每次都能看到醫院院區的擴展，並很高興能夠參與其中，不僅為病患提供醫療服務，更為醫療專業人員提供必要的資源，幫助他們取得成功。」