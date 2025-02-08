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華航情人節促銷 經濟艙最低738元 全艙等最多88折優惠

記者張宏／洛杉磯報導
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中華航空浪漫情人節於北美地區隆重推出優惠促銷活動，凡於2025年2月10日至2月23日期間購買於5月15日前自美國及加拿大出發（含洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約以及溫哥華）至亞洲各大城市的航班最多可享88折優惠。（圖／華航提供）
中華航空浪漫情人節於北美地區隆重推出優惠促銷活動，凡於2025年2月10日至2月23日期間購買於5月15日前自美國及加拿大出發（含洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約以及溫哥華）至亞洲各大城市的航班最多可享88折優惠。（圖／華航提供）

中華航空於北美地區隆重推出「浪漫情人節」優惠促銷活動，凡於2025年2月10日至2月23日期間購買於5月15日前自美國及加拿大出發（含洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約以及溫哥華）至亞洲各大城市的航班最多可享88折優惠，經濟艙最低票價可達738美元起。

華航地區營業經理李宜真表示，這次促銷是華航北美全航線和各艙等都可享受的優惠，其中洛杉磯至台北經濟艙含稅最低票價是738美元起，豪經艙是1595美元起，商務艙4917美元起，民眾只要看到低於800美元的價格都可購買。在情人節推出此促銷的目的是希望讓每對佳偶能一圓去亞洲旅遊的夢，讓大家可享受華航機上優質服務和美味的餐點，開啟與另一伴沉浸於亞洲陽光、沙灘、美食的浪漫旅程。

她說，華航洛杉磯國際機場LAX）依然是每周十班，安大略機場是每周七班，尤其是每周三五七出發的LAX下午班票價最有競爭力。這次促銷是華航今年北美地區首波促銷，鼓勵大家千萬別錯過這次優惠，詳情請洽華航官網( www.china-airlines.com )、華航 Facebook/Instagram 粉絲專頁或各大旅行社。

對於星宇航空即將在6月增加安大略航點，李宜真表示，華航目前在安大略已是每日都有航班，有機會也會考慮增班，滿足當地民眾日益增加的旅行需求。

華航表示，華航集團是最早耕耘於台灣以及北美地區兩地的航空公司，一直是北美民眾前往台灣、銜接亞洲旅程的首選。華航提供北美華人及商務人士便利地往返台灣及亞洲各地綿密航點。近來華航大幅提升機上餐飲，台灣出發美加地區航班全艙等導入米其林三星「頤宮」餐廳餐點，亦與台灣著名手搖飲品牌「五桐號」推出獨家飲品及甜點，滿足旅客味蕾。另外，自去年推出商務艙MOSCHINO聯名機上旅行包及全球首次聯名豪華經濟艙Roots機上旅行包頗受好評，都是旅客旅程中不可錯過的記憶點滴。

洛杉磯國際機場 LAX

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