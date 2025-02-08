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ICE上門抓人 無證客「三不」維權 可要求出示地方法官逮捕令

記者王若然／洛杉磯市報導
「移民學校」（ImmSchools）創辦人Viridiana Carrizales。（視頻截圖）
「移民學校」（ImmSchools）創辦人Viridiana Carrizales。（視頻截圖）

移民暨海關執法局（ICE）如今在全美各地進行大規模逮捕、遣返非法移民的行動。在這些無證移民中造成了巨大的恐慌。實際上，即使在美國沒有合法身分，也享有美國憲法賦予的權利。在如今的情況下，知道這些權利對他們來說非常重要。

少數族裔媒體（EMS）7日舉辦線上會議，邀請民權組織領袖，移民律師、專家討論無證移民在面臨逮捕時的權益。移民律師介紹，若ICE前來抓人，要求其出示有地方法官簽字的逮捕令很重要。

灣區移民學院（Immigration Institute of the Bay Area）副主任律師福特（Amanda Alvarado-Ford）詳細講解了無證移民的權益。首先，在美國居住超過兩年的無證移民，在面臨ICE的拘捕時，有權利要求經過法院聽審。因此，無證移民需要將可以證明其在美國居住超過兩年的相關政府資料準備好。最好可以拍照保存在手機裡一份。相應地，對於正在辦理政治庇護或者犯罪受害者綠卡的民眾，也要把證明案件正在受理的文件準備好。

灣區移民學院（Immigration Institute of the Bay ...
灣區移民學院（Immigration Institute of the Bay Area）副主任律師福特（Amanda Alvarado-Ford）。（視頻截圖）

福特表示，在逮捕前後無證客也有憲法賦予的權益。在被拘捕之前有「三不」 ，若有ICE官員來敲家門，先不要開門。民眾有權保持沈默、不講話，不要對他們講述任何自身的身分情況。民眾此刻應保持冷靜，要求ICE出示有地方法官簽字的逮捕令。若沒有此逮捕令，他們沒有權力進行逮捕。值得注意的是，有時ICE官員帶的是ICE移民官簽署的命令，這種逮捕令是無效的。因此，民眾一定要好好甄別此類文件。如果被逮捕，民眾也有權利要求見移民律師。

福特介紹，除了來到住家逮人，ICE還有可能去工作場所，例如辦公室。辦公場合一般有公共和私人區域。ICE無權進入私人區域逮捕民眾。因此，她建議公司在辦公場所標註清楚公共和私人區域。

「移民學校」（ImmSchools）創辦人Viridiana Carrizales介紹了移民學生在學校的權益。她說，全美有550萬在美國出生，父母至少有一人為無證移民的孩子。美國法律規定，無論孩子的身分如何、其父母的身分如何，都平等享有K12之前的教育機會，而學校在接收學生時也不得詢問孩子及父母的身分。ICE等執法人員在學校時，也不得擅自過問孩子及父母的身分，需要校方獲得孩子父母的許可後才可以。Viridiana Carrizales說，不要懼怕將孩子送到學校，他們理應在學校受到良好教育。

根據ICE的統計數據，在過去30天內，至少20萬名非法移民被逮捕，至少8000人被遣返。這些移民不但包括中美州和南美洲等國家地區，還包括來自印度、中國和俄國的非法移民。移民暨海關執法局被指示，每日逮捕1200至1500名非法移民。

當天參與線上論壇的嘉賓還包括ACLU移民權利項目律師Oscar Sarabia Roman、拉丁裔權益（Latino Advocacy）CEO Maru Mora-Villalpando。Maru Mora-Villalpando說，目前ICE逮捕的無證客多種多樣，特別針對貧窮的有色人種，因為這些無證客無法為自己辯護，也很難請律師。

非法移民 ICE 無證客

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